Wiceminister Ministerstwa Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka wypowiedział się m.in. na temat cen energii. Zapewnił, że PiS pracuje nad tym, by ceny nie wzrosły. - Warto sprostować fake newsa, który jest podawany przez polityków PO jakoby ceny energii w Polsce były jednymi z najwyższych – to nieprawda - deklarował.

Wiceminister został zapytany o podwyżkę cen prądu o 80 proc., która czeka Polaków według wyliczeń przeprowadzonych przez Forum Energii.

- Z dużym dystansem podchodzę do tego typu analiz, ponieważ rząd PiS dba o to, żeby ceny energii w Polsce nie rosły pomimo tej zawieruchy - powiedział Andrzej Śliwka.



- Pracujemy, żeby znaleźć stosowne rozwiązania i nie pozostawić polskiej rodziny samej sobie i warto sprostować fake newsa, który jest podawany przez polityków PO, jakoby ceny energii w Polsce były jednymi z najwyższych – to nieprawda. Właśnie dzięki temu, że jest prowadzona tarcza, ceny energii w Polsce zostały zawieszone - przekazał.



Na pytanie czy zamrożenie cen będzie kontynuowane członek PiS na liście w Elblągu odpowiedział, że "pracują nad tym". - Myślę, że w czwartym kwartale – to jest ten odpowiedni termin, kiedy zostanie to przedstawione, ponieważ mówimy o przygotowaniu na przyszły rok - zaznaczył.

A.Śliwka: To nie jest wynik decyzji rządu PiS

Wiceminister odniósł się także do kwestii tarczy antyinflacyjnej. - To pytanie bardziej do Ministerstwa Finansów. Oczywiście, jeżeli patrzymy z miesiąca na miesiąc te odczyty związane z wzrostem dynamiki inflacyjnej są niższe i to jest bardzo dobra informacja. To pokazuje, że ta aktywna polityka gospodarcza rządu pozytywnie oddziałuje - mówił.

- Zgadzam się, że inflacja jest wyzwaniem i problemem, ale jeżeli Pan redaktor spojrzy na to, jak wygląda sytuacja całego regionu to widzi Pan, że to nie jest jednorazowe zjawisko tylko w Polsce, tylko jest to sytuacja gospodarcza w całym regionie - podał.



- To nie jest wynik decyzji rządu PiS, ta inflacja, tylko czynników zewnętrznych - podał. Wśród tych czynników wymienił sytuację za wschodnią granicą - szantaż energetyczny Putina i wybuch wojny w Ukrainie.

Zapytany o to, czy rząd planuje w tym roku wprowadzić dodatek węglowy odpowiedział "W tym momencie nie chcę odpowiadać, czy rzeczywiście są takie plany, na razie według mojej wiedzy takich planów nie ma".

