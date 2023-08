Pacjentki z endometriozą walczą z ogromnym bólem, który uniemożliwia normalne życie. - Bardzo obfite miesiączki, w których bardzo dużo krwawiłam. To był ból brzucha, u mnie szczególnie ulokowany po prawej stronie, stad wiele razy podejrzenie o zapalenia wyrostka - tłumaczy Wiktoria Skowrońska zmagająca się z tym schorzeniem.

Chorych może być nawet trzy miliony Polek

Endometrioza to przewlekła choroba hormonalno-immunologiczna. - Endometrium to błona śluzowa macicy. Występuje w jej jamie. Endometrioza to choroba polegająca na tym, że to endometrium znajduje się w różnych miejscach poza obrębem macicy - wyjaśnia dr n. med. Dariusz Mercik z Kliniki Leczenia Niepłodności Gyncentrum w Katowicach.

To schorzenie zdiagnozowano już u miliona Polek, ale chorych może być nawet ich trzy razy więcej. Jest nie tylko bolesna, może prowadzić również do niepłodności.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Nowy test na polskim rynku

Średni czas rozpoznania endometriozy na świecie to nawet 10 lat. Żeby postawić diagnozę potrzebne są badania USG czy laparoskopia. Pomóc może test z krwi, który wprowadzono na polski rynek.

- Wynik, który uzyskujemy po przeprowadzeniu tego testu, jest wynikiem mówiącym o tym, że pacjentka jest obciążona endometriozą albo nie jest nią obciążona - tłumaczy dr Emilia Morawiec z Laboratorium Genetycznego Gyncentrum.

ZOBACZ: Naukowcy opracowali innowacyjne nanorusztowanie. Wielka szansa dla medycyny

Ten szybki test nie zastąpi jednak pogłębionej diagnostyki. - Żeby ją potwierdzić wykonujemy laparoskopię, czyli taką mini operację, albo wykonujemy badanie rezonansu magnetycznego - wyjaśnia dr n. med. Dariusz Mercik.

Badanie krwi jest proste i nieinwazyjne. - Każdy test, który ułatwia diagnostykę endometriozy będzie niewątpliwie osiągnięciem naukowym dla twórców tego testu i wierzę, że będzie pomagał we wczesnej diagnostyce - mówi dr n. med. Piotr Olcha, Kierownik Oddziału Ginekologii 1. Wojskowego Szpitala Wojskowego w Lublinie.

WIDEO: Nieuprawnione nadanie sygnału radio-stop. Stanęły pociągi Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/Wydarzenia