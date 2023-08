Jak poinformowali miejscy strażnicy wąż prawdopodobnie przywędrował rurami kanalizacyjnymi z innego mieszkania. Funkcjonariusze wezwali firmę specjalistyczną zajmującą się odłowem egzotycznych zwierząt.

Zdjęcie gada opublikował wiceprezydent Chorzowa Marcin Michalik.

"Niespodziewanego gościa znalazła mieszkanka Chorzowa w swojej toalecie. 2,5-metrowy pyton siatkowy przeszedł przez kanalizacje z sąsiedniego mieszkania" - poinformował polityk.

ZOBACZ: Gdynia. Niecodzienne znalezisko w lesie. Dwumetrowy wąż zamknięty w pudełku

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego schwytało węża i przetransportowało go do Pogotowia Leśnego w Mikołowie. Przebywał tam tylko tymczasowo, ponieważ odebrał go jego właściciel. Okazało się, że mężczyzna posiada także inne węże.

W sprawie toczy się postępowanie

Jak przekazał policjantom mężczyzna, wąż sam wydostał się z terrarium i wpełznął do toalety. Sprawa jest wyjaśniana. Chorzowscy śledczy potwierdzają legalność wymaganych dokumentów do posiadania trzech gadów.

Muszą jednak potwierdzić, jaki dokładnie jest to gatunek węża. Jeśli legalność posiadania takiego węża nie będzie budziła wątpliwości, mężczyźnie grozi kara za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

WIDEO: Nowelizacja prawa wprowadzi przymierzalnie w każdej aptece. Farmaceuci są przeciwni Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aas//polsatnews.pl