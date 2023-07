W czwartek Sejm uchwalił nowelę ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za jej przyjęciem głosowało 436 posłów, przeciw było pięciu posłów, wstrzymało się od głosu 10 posłów. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

❗️Sejm wzmocnił ochronę gospodarstw domowych, samorządów i odbiorców wrażliwych przed skutkami wzrostu cen prądu.



O co chodzi?

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje między innymi:

- zwiększenie rocznego limitu zużycia prądu objętego zamrożeniem cen z 2000 kWh do 3000 kWh dla gospodarstw domowych 2600 kWh do 3600 kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i z 3000 kWh do 4000 kWh dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników;

- obniżenie ceny maksymalnej na energię m. in. dla samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw i tzw. odbiorców wrażliwych do poziomu 693 zł/MWh;

- objęcie dużych spółek węglowych składką solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r., co pozwoli na częściowe sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Nadmiarowe dochody to takie, które przekraczają 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych czterech lat. Nadmiarowe dochody zostaną obciążone składką w wysokości 33 proc., a środki od nadzwyczajnych zysków spółek węglowych zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Limity do wykorzystania w tym roku

Nowe limity będą do wykorzystania w tym roku, nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej - jeszcze przed wejściem w życie proponowanej ustawy - przekroczył dotychczasowy limit.

ac/ Polsatnews.pl/PAP