Wielki Chiński Mur został uszkodzony przez pracowników budowlanych, którzy chcieli skrócić sobie drogę do pracy. Zrobili w nim dziurę tak dużą, by zmieściła się w niej koparka. 38-latek i 55-latka zostali zatrzymani, toczy się postępowanie w sprawie.

Wielki Mur Chiński jest zabytkiem wpisanym na listę UNESCO. Był budowany od 220 r.p.n.e. aż do czasów dynastii Ming, która panowała do połowy XVII wieku. Chociaż mur nie przetrwał do czasów obecnych w nienaruszonej formie to ze względu na jego dziedzictwo kulturowe, niszczenie go może nieść ze sobą poważne konsekwencje.

ZOBACZ: Florencja. Fontanna Neptuna zniszczona przez niemieckiego turystę. Chciał zrobić selfie



Najwyraźniej nie wiedzieli o tym 38-latek i 55-letnia kobieta, którzy pracowali w pobliżu zabytku, w prowincji Shanxi, jako pracownicy budowlani. Wykuli oni dziurę w ścianie muru. Wnęka musiała być na tyle duża, by zmieściła się w niej koparka.

Zniszczyli Wielki Chiński Mur. Spowodowali "nieodwracalne szkody"

Jak podaje BBC, funkcjonariusze zostali zaalarmowani o zdarzeniu 24 sierpnia, potem zaczęli poszukiwania sprawców. Zarówno mężczyzna, jak i kobieta, zostali zatrzymani. Tłumaczyli się, że chcieli zrobić sobie skrót do pracy, dlatego poszerzyli małą lukę, która podobno istniała w murze już wcześniej.

ZOBACZ: Rzym. Wyrył swoje imię i imię dziewczyny na murach Koloseum. Szuka go policja



Policja podkreśliła, że para spowodowała "nieodwracalne szkody dla integralności Wielkiego Muru i naruszyła bezpieczeństwo zabytku".



"Obecnie podejrzani zostali zatrzymani zgodnie z prawem karnym, a sprawa jest w dalszym ciągu badana" - podały władze policji cytowane przez wionews.

WIDEO: Poszukiwania potwora z Loch Ness. Usłyszano cztery tajemnicze dźwięki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/polsatnews.pl