Na 15 tys. euro grzywny i 140 godz. prac społecznych skazano mieszkańca Łotwy, który celowo zniszczył bocianie gniazdo. W momencie zdarzenia w środku znajdowały się trzy pisklęta. Mężczyzna przyznał się przed sądem do zarzucanych czynów.

Zniszczenia bocianiego gniazda Łotysz dokonał latem ubiegłego roku. Mężczyzna będący w stanie upojenia alkoholowego celowo zdewastował legowisko ptaków znajdujące się na kominie jego domu. W gnieździe znajdowały się trzy pisklęta bociana białego, które nie przeżyły upadku z dachu.

W poniedziałek łotewski sąd skazał sprawcę na 15 tys. euro (ok. 67 tys. zł) grzywny oraz 140 godzin prac społecznych. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że mężczyzna spowodował szkodę materialną dla łotewskiego środowiska i Republiki Łotwy. Oskarżony przyznał się do winy.

Gniazda na Łotwie co roku zakłada 10 tys. ptaków

Na Łotwie żyje ok. czterech procent wszystkich bocianów białych na świecie. Każdego roku w kraju gniazda zakłada ok. 10 tys. ptaków. Ich zagęszczenie wynosi ok. 65 na 100 km kw. i jest jednym z najwyższych w Europie.

Umyślne niszczenie bocianich gniazd na Łotwie jest surowo zabronione i podlega karze administracyjnej.

Bociany białe w Polsce. W naszym kraju żyje ok. 50 tys. osobników

Ważną ostoję bociana białego stanowi Polska. Ptaki zakładają gniazda na dachach budynków, słupach czy platformach. W Polsce żyją także bociany czarne. To odmiana znacznie rzadsza, wybierająca na gniazda lasy i inne trudno dostępne miejsca.



"Szacuje się, że w naszym kraju gniazduje około 50 tys. par bocianów, co sprawia, że zajmujemy pierwsze miejsce wśród krajów europejskich wybieranych przez bociany na lęgi" - podkreślają Lasy Państwowe.

Oba gatunki bocianów podlegają ścisłej ochronie.

