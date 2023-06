"Niegodne" - tak zachowanie jednego z turystów, odwiedzających rzymskie Koloseum, określił minister kultury Włoch Gennaro Sangiuliano. Chodzi o mężczyznę, który został sfilmowany, jak na ścianach liczącego dwa tysiące lat amfiteatru, pisze imiona swoje i swojej dziewczyny. "Romantykowi" grozi za to co najmniej 15 tys. euro grzywny lub do pięciu lat więzienia.