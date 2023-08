Jaki rzepak wybrać na swoją uprawę? Przegląd odmian

Rzepak to jedna z najważniejszych roślin oleistych na świecie, a jego uprawa zyskała strategiczne znaczenie dla gospodarki. Jest powszechnie wykorzystywany do produkcji żywności i pasz dla zwierząt. Wybór odpowiedniej odmiany rzepaku ma duże znaczenie dla efektywności uprawy. To z kolei bezpośrednio wpływa na opłacalność zasiewu.