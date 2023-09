Dwustronne rozmowy rosyjsko-tureckie rozpoczęły się w poniedziałek w rosyjskim Soczi krótko po 12:00 polskiego czasu i trwały półtorej godziny. Służby prasowe Kremla poinformowały, że na agendzie pojawiła się kwestia uruchomienia pierwszego bloku jądrowego w Turcji. - Istnieją ciekawe perspektywy rozwoju współpracy między naszymi krajami w tym zakresie - powiedział na początku spotkania Władimir Putin.

Rzecznik prezydenta Rosji określił pierwszą część rozmów jako "konstruktywną". Z kolei Recep Tayyip Erdogan podkreślał wagę negocjacji ws. "porozumienia zbożowego" i zauważył, że utworzenie hubu gazowego w Turcji ma ogromne znaczenie dla tego kraju. Po naradzie w szerokim gronie liderzy państw udali się na prywatny "roboczy lunch". Krótko po godzinie 15 kremlowska agencja TASS poinformowała o zakończeniu negocjacji.

- Rosja została zmuszona do wycofania się z umowy zbożowej. Jeśli wszystkie ustalenia zostaną wypełnione, to będziemy gotowi wznowić transport przez Morze Czarne - powiedział na konferencji prasowej Władimir Putin. - Jesteśmy blisko zawarcia umowy na bezpłatne dostawy żywności do Afryki. Rozpoczną się za dwa, najdalej trzy tygodnie - dodał przywódca.

Turcja chce mediować ws. Ukrainy. "Kijów musi złagodzić swoje stanowisko"

Następnie głos zabrał Recep Tayyip Erdogan, który podziękował "drogiemu przyjacielowi Putinowi" za rosyjską pomoc po trzęsieniu ziemi w Turcji. Polityk przekazał, że podczas bilateralnych rozmów pojawił się temat odnowienia umowy zbożowej. - Mam nadzieję, że wkrótce pojawi się wspólne rozwiązanie tej sprawy - powiedział Erdogan.

Przedstawiciele prasy dopytywali o szczegóły negocjacji ws. umowy zbożowej. - Korytarze zbożowe nie powinny być wykorzystywane do celów wojskowych, robiła to niestety strona azerska. Nie mamy problemów z tą umową, bardzo chętnie do niej wrócimy, nasze zbiory w tym roku były imponujące - zapewniał Władimir Putin.

Podczas konferencji prasowej turecki prezydent zapewniał, że Ankarze zależy na równoczesnym prowadzeniu rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Erdogan ocenił, że Kijów musi "złagodzić swoje stanowisko" wobec Rosji.

- My nigdy nie odrzuciliśmy propozycji rozmów w tej sprawie - kontrował Putin. Ocenił także, że kontrofensywa nie przynosi oczekiwanego przez Kijów efektu.

Erdogan: Cały świat na to czeka

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów Erdogan ocenił, że "cały świat czeka na wyniki dzisiejszych negocjacji w Władimirem Putinem". - Myślę, że krok w kierunku słabo rozwiniętych krajów afrykańskich będzie bardzo ważny - powiedział turecki przywódca, cytowany przez rosyjskie media.

Jak z kolei podaje Reuters, Erdogan stwierdził, że komunikat dotyczący korytarza zbożowego będzie najważniejszy po spotkaniu z prezydentem Rosji.

Putin: Jesteśmy otwarci na negocjacje

Przed spotkaniem przywódców głos zabrał także Putin. - Jest wiele do omówienia w kwestii bezpieczeństwa. Oczywiście nie będziemy ignorować kwestii związanych z kryzysem ukraińskim. Wiem, że zostanie poruszony temat umowy zbożowej. Jesteśmy otwarci na negocjacje - mówił rosyjski dyktator, cytowany przez propagandową agencję RIA Nowosti.



W poprzednich dniach media informowały, że Erdogan będzie chciał przekonać Putina do wznowienia porozumienia zbożowego. Rozmowy przywódców poprzedziło spotkanie szefów dyplomacji Rosji i Turcji w Moskwie. Turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan przekazał, że Kreml uzależnia powrót do umowy zbożowej od tego, czy strona rosyjska będzie mogła eksportować własną żywność i nawozy.



W połowie lipca br. Rosja wprowadziła blokadę portów Ukrainy, wycofując się z umowy o eksporcie zboża z tego kraju przez Morze Czarne. Porozumienie umożliwiające Ukrainie eksport produktów żywnościowych obowiązywało od lipca 2022 roku.

