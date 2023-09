"W pojedynku z pytonem życzę bambikowi powodzenia" - napisał Donald Tusk w odpowiedzi na sobotnią wypowiedź Mateusza Morawieckiego.

To kolejny raz, gdy lider PO nazywa premiera "bambikiem". W maju na spotkaniu z mieszkańcami Słupska powiedział tak w reakcji na otwarcie przez Morawieckiego mostu w Tylmanowej. Przeprawa była wówczas czynna od pół roku i zamknięto ją, aby szef rządu mógł ją na nowo otworzyć. - Mateusz, ale z ciebie bambik - mówił Tusk.

W pojedynku z pytonem życzę bambikowi powodzenia. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 3, 2023

D. Tusk odpowiada M. Morawieckiemu. Wypowiedź o duszącym pytonie

Premier odwiedził w sobotę Katowice. W trakcie przymówienia premier kilkukrotnie odnosił się do swojego politycznego przeciwnika Donalda Tuska.

- Co Tusk ostatnio powiedział? Przecierałem oczy ze zdumienia, pewnie część państwa również to zauważyła. On mówi, że ma wielki szacunek do ludzi pracy - mówił Morawiecki.

- Jak Donald Tusk mówi, że ma szacunek do ludzi pracy, to wszyscy ludzie pracy muszą się zacząć bać. Tusk jest jak pyton, który tak przytula, przytula, przytula, aż udusi. Uważajcie na niego - podsumował.

kg/polsatnews.pl