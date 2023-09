Jeszcze w czwartek rano wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, tłumaczył w "Graffiti", Małgorzatę Zych, która z ramienia PSL w ramach paktu senackiego została kandydatką w okręgu 54 na Podkarpaciu.

Kobieta w przeszłości sprzeciwiała się "ukrainizacji Polski", nie chciała też potępić rosyjskiej agresji.

Małgorzata Zych "przeprasza" Władimira Putina

Po tym jak Zych przyłączyła się do Paktu Senackiego, w mediach społecznościowych opublikowała oświadczenie.

"(...) Jednoznacznie potępiam brutalną agresję rosyjską na Ukrainę" - pisała. W tym samym oświadczeniu uznała Władimira Putina za "zbrodniarza wojennego" i dodała, że "wszystkie zbrodnie, do jakich doszło podczas tej wojny muszą zostać rozliczone, a ich autorzy ukarani".

W drugiej części tłumaczyła, że "decydując się na start w wyborach do Senatu RP z rekomendacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, przyjmuję program Stronnictwa oraz wartości, którymi kieruje się to ugrupowanie".

Sytuacja zmieniła się w piątek, kiedy okazało się, że Zych jednak nie wystartuje do Senatu. Oświadczenie po niespełna trzech dniach zniknęło z jej Twittera.

W sobotę niedoszła kandydatka paktu senackiego do parlamentu opublikowała kolejne kontrowersyjne oświadczenie.

"Nie jest zgodne z wartościami demokratycznego państwa prawa oraz wartościami chrześcijańskimi nazywanie obecnie prezydenta Rosji Władimira Putina 'zbrodniarzem wojennym', gdyż do tej pory nie zapadł wyrok międzynarodowego Trybunału Karnego, przed którym oskarżony jest o bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji" - napisała w mediach społecznościowych.

Ponadto Małgorzata Zych przeprosiła rosyjskiego dyktatora.

"Nie można także potępiać drugiego człowieka, bo może to zrobić tylko Bóg. Każdy człowiek, dopóki żyje, ma prawo do nawrócenia i zbawienia. Dlatego, aby mieć czyste sumienie przepraszam Prezydenta Rosji Władimira Putina za nazwanie go w swoim oświadczeniu z dnia 30 sierpnia br. "zbrodniarzem wojennym" - dodała.

Małgorzata Zych: "Stanowczo protestuje"

Polityk zaznaczyła, że jej najnowsze oświadczenie jest podtrzymaniem stanowiska z konferencji w Sejmie, kiedy na pytanie dziennikarza: Czy Putin jest zbrodniarzem wojennym? wskazała na bezzasadność tego pytania oraz wyraziła ubolewanie z powodu toczącej się wojny na Ukrainie, w której zginęło po obu stronach konfliktu setki tysięcy ludzi.

"Stanowczo protestuję przeciwko bezpodstawnemu przypisywaniu mi antysemityzmu oraz poglądów antyukraińskich, antyamerykańskich, antyunijnych oraz prorosyjskich. Proszę o natychmiastowe zaprzestanie ich używania. Moje poglądy są propolskie i właśnie z tego powodu jestem teraz pomawiana i znieważana przez środowiska antypolskie" - zaznaczyła Małgorzata Zych.

