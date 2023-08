Obroty handlowe produktami rolnymi pomiędzy Ukrainą i UE – Polska jednym z najważniejszych partnerów

Wzrost obrotów handlowych produktami rolnym i pomiędzy Ukrainą i UE

Dane w zakresie obrotu handlowego na rynku rolnym między Ukrainą a krajami Unii Europejskiej przedstawił Mykoła Pugaczow, wicedyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnej przy Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy. Według danych, w pierwszym półroczu 2023 roku obroty te wzrosły o 5%, osiągając poziom 6,8 mld USD.

Ponadto wskazano, iż w tym samym czasie nastąpił wzrost salda na poziomie 3,8 mld USD. Jest to wynikiem tego, że wzrost eksportu krajowego (+0,4 mld USD) nałożył się na spadek kosztów zamówień od przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich UE (-0,1 mld UE).

Polska jednym z czołowych partnerów Ukrainy w handlu produktami rolnymi

Pugaczow stwierdził także, że głównymi partnerami handlowymi Ukrainy są Rumunia, Polska, Hiszpania, Holandia, Włochy, Niemcy i Węgry. Całkowity obrót z tymi krajami wynosi aż 78%.

Należy przy tym podkreślić, że od 6 czerwca 2023 roku, Unia Europejska przedłużyła na rok prewencyjny reżim ustanowiony w ubiegłym roku, który obejmuje zniesienie ceł, kwot i innych ograniczeń na produkty importowane z Ukrainy. Równocześnie do 15 września obowiązuje zakaz importu produktów rolnych, takich jak rzepak, kukurydza, pszenica i słonecznik do Polski, Węgier, Bułgarii, Rumunii i Słowacji, z zachowaniem reżimu tranzytowego.

Zakaz importu zauważalnie zmniejszył obroty handlowe w Ukrainie

Wspomniany zakaz importu nie pozostał bez wpływu na wskaźniku dotyczące eksportu. Pugaczow przyznał bowiem, że bieżący rok charakteryzuje się wprawdzie wzrostem wolumenu eksportu ukraińskich produktów do krajów Unii, jednak wprowadzone zakazy i ograniczenia w drugim kwartale – w odniesieniu do okresu styczeń-marzec – doprowadziły do zauważalnego spadku z 3,7 mld USD do 1,6 mld USD.

W związku z tym uważa on, że dalsze ograniczenia jeszcze bardziej zawężą możliwości eksportowe Ukrainy. Podkreśla również, że sytuacja ta wymaga stałych konsultacji z partnerami oraz znalezienia rozwiązania optymalnego dla obu stron.

Podsumowując można zatem stwierdzić, że działania krajów zachodu związane z otworzeniem się na rynek ukraińskich produktów rolno-spożywczych przyniosły efekt w postaci zwiększenia wolumenu obrotu tymi towarami. Kryzys wywołany tak dużą podażą spowodował zakaz importu, który znacznie odbił się na wynikach ukraińskiego rynku rolno-spożywczego.

Pokazuje to silne współzależności związane z obrotem towarami rolnymi, stanowiąc zarazem istotną wskazówką dla osób podejmujących w tym zakresie decyzje polityczne, po obu stronach granicy.

red/ Polsatnews.pl