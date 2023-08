Spadek cen rzepaku – wraz z początkiem sierpnia wykresy giełdowe idą w dół

Spadek cen na krajowym rynku rzepaku – zestawienie KZPRiRB

Tegoroczne uprawy rzepaku obejmują powierzchnię około miliona hektarów (a z danych zebranych przez ARiMR może to być nawet 1 mln 75 tys. hektarów). Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych prognozuje, że w 2023 roku zbiory rzepaku będą wynosiły mniej więcej 3,8 mln ton. To dobry wynik biorąc pod uwagę fakt, że pomimo braku większych strat z powodu letniej pogody, wpływ suszy na uprawy (zwłaszcza wiosną) był odczuwalny niemal w całej Polsce.



W niektórych regionach kraju zbiory rzepaku ozimego rozpoczęły się w tym roku z opóźnieniem, ale są i takie miejsca, gdzie zebrano już praktycznie 90% uprawy z danego terenu. Wstępne prognozy są dobre: stwierdza się bardzo wysokie zaolejenie nasion, utrzymujące się powyżej 43%, a obecne plony rzepaku to średnio 30 do 45 dt/h. Będzie to miało duży wpływ na ceny rzepaku w skupie.



Oto jak prezentują się zestawienia na umowy na krajowych warunkach w pierwszych dniach sierpnia 2023 (dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenia poniżej 40 %):

ADM Czernin – 1985 październik (1930* październik), magazyn kupującego;

ADM Szamotuły – 1995 wrzesień (1945* wrzesień) netto zł/t, magazyn kupującego;

Agrolok – 1850 (1880*) netto zł/t, magazyn kupującego;

Bielmar – 1840 netto zł/t, magazyn kupującego;

Bunge – 1940 (1905*) netto zł/t, magazyn kupującego;

Komagra (Magazyny własne) – 1880 netto zł/t, magazyn kupującego;

ZT Bodaczów – Viterra – 1865 (1795*) netto zł/t, magazyn kupującego;

Agro As – 1830 (1800*) netto zł/t, magazyn kupującego;

Pol Tor – 1780 netto zł/t, magazyn kupującego;

Procam – 1750 netto zł/t, magazyn kupującego;

Ziarn – Pol – 1900 netto zł/t, magazyn kupującego.

* warunki niemieckie

Źródło danych: KZPRiRB na dzień 07.08.2023. Jak widać, uśredniona cena za tonę jest zbliżona do 1850-1900 zł netto.



ZOBACZ: Chowacz podobnik – czy może zagrozić uprawie rzepaku?

Notowania cen rzepaku na giełdzie MATIF – wykresy idą w dół

Na cenach rzepaku w Polsce odbijają się trendy spadkowe z Francji. Cena rzepaku na MATIF w poprzednim tygodniu spadła o 3,0% (to ponad 40% niższe notowania w stosunku do tych zarejestrowanych rok temu). Na paryskiej giełdzie rzepak (cena za tonę) spadł o 5,5 EUR/t, osiągając poziom 470 EUR/t, co jest szczególnie widoczne w listopadowych kontraktach. Spadki były również widoczne na rynkach pszenicy.

Kiedy możemy spodziewać się końca spadku cen rzepaku?

Na początku tego tygodnia zauważalne były kolejne wzrosty cen na krajowym rynku, co należy uznać za reakcję na zmiany na światowych rynkach towarowych. Warto zaznaczyć, że w ciągu ostatnich tygodni ten segment rolnictwa doświadczał znacznych dziennych fluktuacji, a obecne wyceny za tonę są średnio o 50 złotych wyższe w porównaniu do tych odnotowywanych w miniony piątek.



Jaka cena rzepaku może się pojawić w najbliższych tygodniach? Trzeba pamiętać, że w dużej mierze będzie to zależało m.in. od sytuacji politycznej, a w konsekwencji również od działań władz takich państw, jak Kanada, Ukraina, Brazylia czy Niemcy. Jest dość prawdopodobne, że ceny mogą jeszcze wzrosnąć, jednak zawsze warto śledzić aktualne doniesienia z tego segmentu rynku na naszej stronie.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red// Polsatnews.pl