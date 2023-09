Łukasz Mejza wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości

To jest koalicjant od partii Adama Bielana i tak jak powiedziałem, w koalicji jest tak, że żeby mogła trwać, trzeba iść na kompromisy - powiedział w programie "Graffiti" poseł Marek Suski, pytany o start Łukasza Mejzy do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości.

Prowadzący Grzegorz Kępka pytał polityka, czy kandydatem na listach PiS z lubuskiego będzie poseł Łukasz Mejza. - Chyba tak. To jest koalicjant od partii Adama Bielana i tak jak powiedziałem, w koalicji jest tak, że żeby koalicja mogła trwać, trzeba iść na kompromisy - stwierdził Suski.

Zapytany, czy Mejza dostanie ostatnie miejsce na liście powiedział: "Chyba tak, tak mi się wydaje".

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W Wirtualnej Polsce poseł Marek Ast przekazał z kolei, że Łukasz Mejza będzie startował w okręgu zielonogórskim, na 11 miejscu.

"Jedynki" PiS

W czwartek, na 45 dni przed wyborami parlamentarnymi Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło liderów swoich list. Wcześniej wszystkie nazwiska zatwierdziło prezydium komitetu politycznego. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia o starcie Jarosława Kaczyńskiego z województwa świętokrzyskiego.

ZOBACZ: PiS ogłosiło liderów list wyborczych

- Była to długa, niełatwa praca podczas układania list. Chętnych na "jedynki" było wielu, a my dokonaliśmy wyboru najlepszego z możliwych. To osoby z różnych grup społecznych, w różnym wieku. Jesteśmy można powiedzieć polską partią - powiedział Jarosław Kaczyński.

Listę "jedynek" Prawa i Sprawiedliwości we wszystkich okręgach można zobaczyć tutaj.

WIDEO: "Gość Wydarzeń". Aktywistka skreślona z list KO. Borys Budka tłumaczy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ Polsatnews.pl