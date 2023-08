W czwartek liderów we wszystkich okręgach zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Komitet Polityczny PiS podjął kilkanaście godzin wcześniej uchwałę, że do czasu rejestracji list Jarosław Kaczyński może jednoosobowo zmieniać ich skład.

- Była to długa, niełatwa praca podczas układania list. Chętnych na jedynki było wielu, a my dokonaliśmy wyboru najlepszego z możliwych. To osoby z różnych grup społecznych, w różnym wieku. Jesteśmy można powiedzieć polską partią - powiedział Jarosław Kaczyński.

Legnica - Elżbieta Witek

Wałbrzych - Marcin Gwóźdź

Wrocław - Mirosława Stachowiak-Różecka

Bydgoszcz - Paweł Szrot

Toruń - prof. Krzysztof Szczucki

Lublin - Przemysław Czarnek

Chełm - Mariusz Kamiński

Zielona Góra - Marek Ast

Łódź - Zbigniew Rau

Piotrków Trybunalski - Antoni Macierewicz

Sieradz - Joanna Lichocka

Chrzanów - Rafał Bochenek

Kraków - Małgorzata Wasserman

Nowy Sącz - Ryszard Terlecki

Tarnów - Anna Pieczarka

Płock - Kamil Bortniczuk

Radom - Marek Suski

Ostrołęka - Maria Kloc

Warszawa - Piotr Gliński

"Obwarzanek warszawski" - Mariusz Błaszczak

Opole - Paweł Kukiz

Krosno - Marek Kuchciński

Rzeszów - Zbigniew Ziobro

Białystok - Jacek Sasin

Gdańsk - Kacper Płażyński

Słupsk - Piotr Müller

Bielsko-Biała - Stanisław Szwed

Częstochowa - Lidia Burzyńska

Bytom - Bożena Borys-Szopa

Jastrzębie-Zdrój - Bolesław Piecha

Katowice - Mateusz Morawiecki

Kielce - Jarosław Kaczyński

Piła - Krzysztof Czarnecki

Elbląg - Leon Krasulski

Olsztyn - Janusz Cieszyński

Kalisz - Marlena Maląg

Konin - Zbigniew Hoffman

Poznań - Szymon Szynkowski vel. Sęk

Koszalin - Czesław Hoc

Szczecin - Marek Gróbarczyk

Potwierdziły się także wcześniejsze doniesienia o starcie Jarosława Kaczyńskiego z województwa świętokrzyskiego. Sam prezes PiS komentował je w rozmowie z reporterką Polsat News. - Z punktu widzenia interesów partii, a im się muszę podporządkować, to jest lepsze, bardziej efektywne - oceniał po wiecu w Sokołowie Podlaskim polityk.

Tydzień na rejestrację list

Wicepremier został także zapytany o słowa opozycji, która stwierdziła, że lider PiS "boi się rywalizacji z Donaldem Tuskiem". - Z góry wiedziałem, że tak będzie mówiła opozycja, ale czego ja mam się bać? Pana, który łgał, łga i jeszcze raz łga. Naprawdę, to żaden powód do strachu - podkreślił Kaczyński. - Będę bardziej efektywny dla partii tam, gdzie będę kandydował - dodał prezes PiS.

Tuż po ogłoszeniu pełnej listy nazwisk liderów w każdym okręgu Jarosław Kaczyński powiedział, że jest teraz gotowy na przyjęcie pytań od prasy. Zaskoczony tym był stojący obok rzecznik PiS. - Nie przewidzieliśmy pytań - powiedział Rafał Bochenek i zakończył briefing. Nie pozostało to bez reakcji prezesa.

- Nawet szef partii musi podporządkować się decyzjom sztabu wyborczego - powiedział Jarosław Kaczyński.

Do 6 września partie polityczne muszą dostarczyć kompletne listy do Państwowej Komisji Wyborczej. Lista kandydatów na posłów, zgodnie z Kodeksem wyborczym, powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Podczas rozmowy z dziennikarzami rzecznik PiS ogłosił termin ujawnienia pełnych list wyborczych. - Mamy już pełne listy i w najbliższych dniach, w najbliższy weekend będą prezentowane w poszczególnych okręgach, łącznie z kandydatami w wyborach do Senatu - powiedział Rafał Bochenek.

