- Wychodzi, uprawia swój stand-up, nos mu rośnie - powiedział Borys Budka, komentując wystąpienia Mateusza Morawieckiego. W Katowicach polityk PO wezwał premiera do debaty. - Niech pan się nie cyka - zwrócił się do szefa rządu.

- Pan prezes Kaczyński znowu wrzucił swoje 41 kulek do maszyny losującej i po raz kolejny Mateusz Morawiecki (…), poseł ze Śląska, oszust z Wrocławia, wylosowany został do startu w stolicy naszego pięknego województwa, czy w Katowicach - powiedział w piątek Borys Budka, nawiązując do czwartkowej prezentacji wyborczych "jedynek" Prawa i Sprawiedliwości.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej zaproponował debatę z liderem listy PiS w Katowicach.

- To jest jedyny w historii premier, który nigdy nie stanął do debaty z kimś z opozycji. Podąża chyba śladami swojego pryncypała, który też z odwagi nie jest zbyt słynny, ale tu, na Śląsku, niczego nie musi się bać. My jesteśmy naprawdę bardzo gościnni i kolejny raz zapraszamy serdecznie pana Mateusza do tego, żeby wziął udział w debacie, żeby tym razem nie tchórzył - podkreślił Budka.

ZOBACZ: M. Morawiecki: Pogoniliśmy Ruska, pogonimy i Tuska

Dodał, że chce, by w debacie Morawiecki "porozmawiał o tych wszystkich rzeczach, które naobiecywał, a których nie spełnił".

WIDEO: Konferencja Borysa Budki

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Zaznaczył też, że Śląsk szczególnie potrzebuje funduszy europejskich, przede wszystkim z Krajowego Planu Odbudowy. Wskazywał też na osiągnięcia jego formacji w regionie. Wymienił budowę Muzeum Śląskiego i Stadionu Śląskiego.

Budka do premiera: Niech pan się nie cyka

- Morawiecki jest jedynym w historii premierem, który dwukrotnie w czasie kampanii wyborczych został prawomocnie zmuszony do tego, by prawomocnie prostować swoje kłamstwa. Jest człowiekiem, który znalazł się na Śląsku zupełnie przez przypadek - mówił dalej Budka.

ZOBACZ: PiS ogłosiło liderów list wyborczych

- To jest człowiek, który wychodzi, uprawia swój stand-up, nos mu rośnie. Pinokio przy to jest taki - komentował dalej poseł PO, pokazując palcami niewielki rozmiar. - Później zadowolony sam z siebie myśli jak to jest wspaniałym kandydatem. Otóż nie. Panie premierze, niech pan się nie cyka jak to mówimy na Śląsku. Niech pan stanie do debaty - stwierdził Borys Budka.

WIDEO: Piotr Zgorzelski w "Graffiti": Deklaracja Giertycha heroiczna Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/ Polsatnews.pl