Wybory do izb rolniczych – pierwszy etap już pod koniec września

Już niedługo czekają nas wybory do izb rolniczych. Kadencja aktualnych władz samorządu rolniczego zakończyła się 28 lipca. W związku z tym Krajowa Rada Izb Rolniczych ogłosiła tryb przeprowadzania i termin wyborów do walnych zgromadzeń. Poniżej przeczytasz, kiedy się odbędą i jak będą przebiegać.

Koniec kadencji w Izbach Rolniczych – termin wyborów już wyznaczony

VI kadencja izb rolniczych, czyli najważniejszego organu samorządu rolniczego, dobiegła końca. Jak wskazuje art. 25 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2022 poz. 183 t.j.), Krajowa Rada Izb Rolniczych w drodze uchwały powinna zarządzić wybory do walnego zgromadzenia najpóźniej na 30 dni przed upływem bieżącej kadencji.



Powinny mieć przy tym miejsce w ciągu 60 dni po jej upływie. Ten dokument reguluje również, jak często odbywają się wybory do izb rolniczych. Co ile lat ma to miejsce? Kadencja walnego zgromadzenia zgodnie z art. 10 trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Taki okres mija również pomiędzy kolejnymi wyborami.



Kiedy wybory do izb rolniczych będą miały miejsce? Jak wskazuje uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych 2/2023 z 22 lutego 2023 roku, odbędą się 24 września 2023 roku. Możliwe jest więc zgłaszanie i rejestracja kandydatów na członków rad powiatowych.

Jak wyglądają wybory do Izb Rolniczych?

Wybory do rad powiatowych izb rolniczych mają szczególny charakter. Członkowie walnego zgromadzenia wybierany są zgodnie z art. 24 Ustawy w wyborach pośrednich, dwustopniowych i tajnych. W wyniku pierwszego głosowania, które przypada na 24 września, wybierani są przedstawiciele do izb rolniczych reprezentujący konkretne okręgi wyborcze.



Jeden okręg, który obejmuje obszar gminy, reprezentuje jeden przedstawiciel, jeżeli powierzchnia użytków rolnych nie przekracza w nim 4 tys. ha, lub dwóch przedstawicieli, jeżeli jest większa. Zarządy poszczególnych izb miały czas na określenie okręgów do 28 lipca 2023 roku.

Do 14 sierpnia konieczne było natomiast podzielenie okręgów wyborczych na obwody głosowania oraz powołanie komisji obwodowych. To właśnie one przeprowadzają zasadnicze wybory do izb rolniczych. Kto może głosować? Bierne i czynne prawo wyborcze posiadają członkowie izb rolniczych – co ważne, są to zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. W przypadku osób prawnych czy spółdzielni rolniczych konieczne jest ustalenie przedstawiciela, który będzie posiadał odpowiednie upoważnienie.



Do 4 września możliwe jest zgłoszenie kandydata na wybory do izb rolniczych. Komisja przyjmuje wtedy również niezbędne dokumenty i rejestruje wnioski. Potem odbywa się dodatkowy nabór, który kończy się 8 września, i następuje podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów ubiegających się o miejsce w izbach. Warto wobec tego śledzić aktualności udostępniane m.in. na stronach internetowych poszczególnych izb.



Zgłoszenie powinno być uzupełnione kompletem dokumentów, w tym oświadczenie o zgodzie na kandydowanie i listą członków popierających kandydata.

Kiedy odbędzie się drugi etap wyborów do Izb Rolniczych?

Wyłonieni w wyborach gminnych kandydaci stają się członkami powiatowych izb rolniczych. Na pierwszym posiedzeniu izby, które powinno odbyć się maksymalnie do 15 października, ma miejsce druga tura wyborów. Spośród członków rady powiatowej większością głosów wybiera się przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie. Na tej podstawie możliwe staje się wyłonienie 16 wojewódzkich Walnych Zgromadzeń. Cykl wyborczy zakończy się maksymalnie 5 listopada, kiedy to odbędzie się pierwsze posiedzenie walnego zgromadzenia, wybór zarządu, komisji rewizyjnych i problemowych.

Do najważniejszych zadań izb należy sporządzanie analiz i ocen z zakresu produkcji rolnej i rynku rolnego, prowadzenie działań na rzecz jego tworzenia, podnoszenie kwalifikacji rolników i współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze.

