Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa – GUS będzie kontaktował się z rolnikami

GUS będzie pytał rolników

GUS w tym roku przeprowadza dwa rodzaje badań ankietowych wśród rolników, do których wykorzystywane są odrębne formularze:

R-SGR – dotyczący badania „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”;

R-ZW-S – dotyczący „Badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego”.

Akcja ankietowa nazywana jest małym spisem rolnym, a jej celem jest pozyskanie informacji, pozwalającej na analizę zmian w strukturze polskich gospodarstw rolnych, a także dokonanie ich wieloprzekrojowej charakterystyki.

Warto podkreślić, że dane z tego badania będą stanowić też podstawę określania alokacji środków pochodzących zarówno z funduszy Unii Europejskiej, jak i z budżetu krajowego na wsparcie rolnictwa. Świadczy to o kluczowej roli, jakie te dane odgrywać będą w kształtowaniu polityki rolnej w Polsce.

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa – kiedy rozpocznie się ankieta?

Badanie przeprowadzane jest losowo w terminie od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku. W tym zakresie przewidziano dwa sposoby przekazania danych, które związane są też z określonymi ramami czasowymi.

ZOBACZ: Zakup gruntów rolnych od KOWR – czy postępowania przetargowe ulegną zmianie? Nowe ustalenia NIK

Przede wszystkim ankietę można wypełnić przez Internet, za pomocą dostępnego na stronie GUS formularza. Uwierzytelnianie odbywa się za pomocą loginu, który wylosowany podmiot dostanie od Prezesa GUS. Niezbędny będzie też numer PESEL.

Trzeba jednak pamiętać, że opcja ta jest dostępna jedynie między 1 a 16 czerwca 2023 r. Osoby, które nie zdecydowały się na spis przez Internet, mogą to zrobić telefonicznie lub osobiście. W tym celu między 19 czerwca, a 14 sierpnia 2023 r., skontaktuje się z nimi ankieter.

Co robić w razie wątpliwości co do wiarygodności ankietera?

GUS zadbał również o to, by badani rolnicy mogli sprawdzić tożsamość i wiarygodność ankietera, który odwiedzi ich gospodarstwo lub do nich zadzwoni. Można to zrobić samodzielnie na specjalnie udostępnionej w tym celu stronie Urzędu, a także telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 279 99 99.

Przez telefon można zadać również inne pytania dotyczące metody i zakresu zbierania danych, czy bezpieczeństwa informacji. Infolinia jest dostępna w godzinach 8.00-22.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, aż do 11 sierpnia. Warto również wiedzieć, że wszelkie niezbędne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat obu tych badań, dostępne są na stronach GUS.

red/ Polsatnews.pl