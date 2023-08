Spadek cen mleka trwa – KZMS twierdzi, że interwencja jest konieczna

To już coś więcej niż chwilowa aberracja. Spadek cen mleka przeciąga się na kolejne miesiące i w lipcu 2023 roku za litr surowego produktu płacono poniżej dwóch złotych. To o 14,8% mniej w stosunku do analogicznego okresu w 2022 r. Zdaniem wielu ekspertów dochodzimy do punktu, w którym producenci mleka nie będą w stanie udźwignąć kolejnych wzrostów kosztów produkcji.