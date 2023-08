Jesteśmy członkiem NATO. Jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i, jak wiecie, jesteśmy traktowani gorzej niż Rosja. O co chodzi? - powiedział premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie udzielonym byłemu prezenterowi stacji Fox News Tuckerowi Carlsonowi. Polityk ocenił też, że "nie możemy sobie pozwolić na przekształcenie długiej granicy między Rosją a Ukrainą w granicę NATO".

Wśród tematów poruszonych podczas wywiadu, była kwestia przystąpienia Ukrainy do NATO.

Orban: Ukraina nie zwycięży na polu bitwy

- Nie możemy sobie pozwolić na przekształcenie długiej granicy między Rosją a Ukrainą w granicę NATO. Oznaczałoby to natychmiastową wojnę, niebezpieczeństwo dla nas wszystkich, nawet dla Waszyngtonu ocenił Viktor Orban. - Osobiście uważam, że bez włączenia Rosjan do europejskiej architektury bezpieczeństwa nie możemy zapewnić bezpieczeństwa obywatelom Europy - dodał.

Orban ocenił, że Ukraina nie zwycięży na polu bitwy, bo znaczenie ma tu liczba żołnierzy, a Rosja ma dużą przewagę w tym aspekcie. Stwierdził też, że wspieranie Ukrainy pieniędzmi i sprzętem nie jest dobrym rozwiązaniem. Uznał, że wojnę może zakończyć USA. Według niego, jeśli Waszyngton przestanie dostarczać Kijowowi pieniądze i sprzęt, to wojna się skończy.

- Polityka zagraniczna USA polegająca na wspieraniu i finansowaniu Ukraińców nie jest polityką NATO, ale polityką USA, a to duża różnica - mówił węgierski polityk.

Orban: Węgry traktowane gorzej niż Rosja

Orban uznał też, że USA traktują Węgry gorzej niż Rosję. - Jesteśmy członkiem NATO. Jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i, jak wiecie, jesteśmy traktowani gorzej niż Rosja. O co chodzi? - powiedział. Jako przykład podał wypowiedzenie przez Stany Zjednoczone umowy z Węgrami o unikaniu podwójnego opodatkowania, kiedy jednocześnie obowiązuje podobna umowa z Rosją.

Według szefa rządu Węgier, że chociaż prezydenta USA Donalda Trumpa można krytykować za wiele rzeczy, to prowadził on najlepszą od lat politykę zagraniczną i jedynym wyjściem z obecnej sytuacji międzynarodowej jest jego powrót do władzy.

