Hiszpańskie służby sanitarne poinformowały, że ognisko choroby wykryto w położonym na zachodzie kraju mieście Caceres. W rezultacie zakażenia bakterią zmarł 85-letni mężczyzna, a sześć innych osób trafiło do szpitala.

Bakterie w publicznych kranach

Pacjenci - pięciu mężczyzn i kobieta są w wieku od 65 do 85 lat. Dyrekcja placówki przekazała, że stan dwójki z nich jest na tyle ciężki, że przebywają na oddziale intensywnej terapii.

ZOBACZ: Legionella. Wyniki badań próbek wody z Rzeszowa

Hiszpańska agencja Europa Press ujawniła, że zanim doszło do powstania ogniska zakażenia, bakterie Legionella pneumophila wykryte zostały przez służby sanitarne Caceres w ośmiu publicznych kranach na terenie miasta.

Agencja przypomniała, że latem 2022 roku z powodu ogniska legionelli zmarło w hiszpańskim mieście pięć osób.

Legionella w Niemczech

Przypadki legionelli odnotowano również w Niemczech. Instytut Roberta Kocha poinformował, że chociaż na terenie kraju nie ma jednego wyraźnego ogniska choroby, to przypadki zachorowań występują w całych Niemczech.

"Wzrost liczby zakażeń może być powiązany z warunkami meteorologicznymi - panuje stosunkowo wysoka wilgotność w miesiącach letnich" - poinformowano.

Bei jeglicher Art von Pneumonie differentialdiagnostisch an #Legionellen denken.



Gegenwärtig wird eine erhöhte Anzahl von Fällen von Legionärskrankheit übermittelt.



Mehr im #EpidBull (Seite 16).



➡️https://t.co/ZGhqNrhNuY pic.twitter.com/TqAtfHenku — Robert Koch-Institut (@rki_de) August 24, 2023

Z najnowszych statystyk wynika, że w ciągu ostatniego tygodnia Niemcy potwierdzili 99 przypadków zachorowania na legionellozę. Do tego momentu - od stycznia do połowy sierpnia - wykryto ponad tysiąc zakażeń.

16 ofiar legionelli w Polsce

Na tę chwile największy problem z legionellą ma jednak Polska. W naszym kraju z powodu zakażenia bakterią zmarło już 16 osób. Z każdym dniem przybywa również zakażonych, których obecnie jest 155.

Najwięcej przypadków zakażeń jest w Rzeszowie (104 pacjentów), powiecie rzeszowski (35 pacjentów) oraz powiecie dębickim (4 pacjentów).

ZOBACZ: Legionella. Były Główny Inspektor Sanitarny: Mamy sytuację kryzysową

Pierwszy przypadek legionellozy wykryto 18 sierpnia w Rzeszowie. Do tej pory pałeczki bakterii wykryto w czterech województwach. Wciąż nie wiadomo, co stoi za wzrostem liczby chorych oraz co jest źródłem zakażenia.

Legioneloza to choroba układu oddechowego. Jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą. Wywołują ją bakterie legionella, które występują w wodzie i rozmnażają się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza.

W przeciwieństwie do wielu innych drobnoustrojów, pałeczki #Legionella nie przenoszą się z człowieka na człowieka. Choroba przenosi się przez wdychanie kropelek wody zanieczyszczonej bakterią.💧 pic.twitter.com/UVSm0R8eHq — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) August 29, 2023

🦠 Bakterie Legionella namnażają się optymalnie w przedziale 20-50°C. Co możesz zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania?#Legionella pic.twitter.com/TMlCv0oulU — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) August 29, 2023

