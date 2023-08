Dwudniowe poszukiwania były nazywane największymi od 1972 roku. Do akcji zgłosiło się około 200 ochotników z całego świata. Ich działania skupiały się na obserwacji jeziora Loch Ness z różnych miejsc. Ponadto 300 osób śledziło na komputerach transmisję na żywo.

Nad akwenem latały drony wyposażone w kamerę termowizyjną, a po powierzchni wody pływała łódź. Jej załoga korzystała z hydrofonu - sprzętu do nagrywania podwodnych dźwięków. Podczas jednej z prób udało się zarejestrować cztery charakterystyczne "bulgoczące dźwięki".

"Wszyscy byliśmy trochę podekscytowani, pobiegliśmy upewnić się, że rejestrator jest włączony i nie był podłączony" - powiedział lider poszukiwań Alan McKenna, cytowany przez agencję Reutera.

"Uważam, że coś tam jest"

W rozmowie z portalem Daily Mail McKennan poinformował, że ekipy musiały mierzyć się z trudnymi warunkami pogodowymi.

ZOBACZ: Papierowe słomki mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Naukowcy mówią o "wiecznych chemikaliach"

"Wierzę, że w głębinach Loch Ness czai się coś dużego" - przekazał Paul Nixon, dyrektor generalny centrum Loch Ness.

"Teraz nie wiem, czy to potwór - nie wiem, co to jest, ale uważam, że coś tam jest" - dodał.

Potwór z Loch Ness

Loch Ness to największe jezioro słodkowodne w Szkocji.

Legenda o Nessie sięga średniowiecza. Wówczas irlandzki mnich miał napotkać bestię w Ness, rzece wypływającej z Loch Ness - przypomina BBC.

ZOBACZ: Robot będzie pilotował samoloty. Wystarczy, że raz przeczyta instrukcję

W kwietniu 1933 r. kierowniczka hotelu Aldie Mackay powiedziała, że widziała w jeziorze stworzenie podobne do wieloryba.

Od tego czasu tajemnica Nessie stała się inspiracją dla książek, programów telewizyjnych i filmów, a także przyczyniła się do rozwoju branży turystycznej w okolicach.

WIDEO: Morze ruin po pożarze na Maui. Przetrwał jeden dom Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ac/polsatnews.pl