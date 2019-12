Osoby z nadwagą, z zespołem Downa i homoseksualiści miały ograniczony zasięg w aplikacji TikTok

Chińska aplikacja mobilna umożliwiająca tworzenie i udostępnianie bardzo krótkich materiałów wideo TikTok ograniczała liczbę osób, które mogły zobaczyć filmy nagrywane przez niektóre grupy. Dotknęło to m.in. osoby niepełnosprawne intelektualnie, z nadwagą i społeczność LGBT. Firma zapewnia: "Nasze intencje były dobre".

Moderatorzy chińskiego serwisu TikTok mieli oznaczać filmy nagrane np. przez osoby z zespołem Downa, jeśli obejrzało je od 6 do 10 tys. użytkowników - wynika z informacji serwisu Netzpolitik.org. Następnie miały być pokazywane rzadziej (z reguły jeśli filmy budzą popularność, to są pokazywane częściej). Podobne zasady miały dotyczyć nagrań z osobami z autyzmem lub ze "zdeformowaną twarzą".

Ograniczaną widoczność miały mieć też filmy z osobami homoseksualnymi oraz zmagającymi się z nadwagą. Firma tłumaczy, że miało to na celu ochronę tych użytkowników. - To była odpowiedź na rosnące znęcanie się w aplikacji, było w fazie testów. Nasze intencje były dobre, wykonanie złe - poinformował serwis "The Verge" rzecznik prasowy TikToka.

Nie wiadomo, jak długo te zasady obowiązywały. Według Netzpolitik.org ograniczanie zasięgów działało już ponad rok temu.

TikTok należy do chińskiej firmy Bytedance. To aplikacja, popularna głównie wśród młodych nastolatków, w której dzieli się krótkimi filmami z innymi użytkownikami. Ostatnio często jest oskarżana o cenzurę np. treści związanych z protestami w Hong Kongu i prześladowaniem Ujgurów w Chinach.

grz/ "Deutsche Welle"