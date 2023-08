Swoje życie miłosne nazywa "katastrofą", ale - chociaż jest singlem - nie zamierza czynić ustępstw wobec potencjalnej partnerki. 45-letni Bryan Johnson chce dożyć 200 lat i uważa, że pomoże mu w tym specjalny tryb życia, do którego dostosować się musi przyszła dziewczyna. Nie wyobraża sobie, by druga połówka jadła mięso, spała z nim w jednym łóżku i raczyła miłymi słówkami o poranku.

Obsesja Bryana Johnsona na punkcie eliksiru młodości jest znana po tym, jak wyciekły informacje, że milioner co miesiąc wstrzykuje sobie krew swojego 17-letniego syna.

Amerykański potentat, który wydaje dwa miliony dolarów rocznie na spowolnienie starzenia, stwierdził, że jego życie prywatne, a przede wszystkim miłosne to "katastrofa".

Dobre życie według milionera. 30 osób dba o jego zdrowie

Johnson opowiedział o swoim stylu życia, do którego powinna dostosować się jego potencjalna dziewczyna. - Wszystkie posiłki jem przed 11:00, 1977 kalorii dziennie oraz wiele suplementów, aż do 130 dziennie. Mam 30 lekarzy, dietetyków i trenerów sportowych. Kładę się spać nie później niż o 20:30. Jest to niezbędne, aby osiągnąć mój cel, którym jest dożycie 200 lat - opisał.

Jak podkreślił, jest singlem, a kobietom stawia wysoką poprzeczkę. - Kiedy próbowałem się z kimś umówić, pierwszą rzeczą, jaką robiłem, było dawanie jej listy 10 rzeczy, które musi mieć, w tym taki sam jak mój cykl snu - stwierdził.

Miliarder woli spać sam - bez partnerki. I chce, by rankiem milczała

Zdaniem Johnsona "jeśli ludzie mają szczęście i mogą mieszkać w oddzielnych pokojach, jest to znacznie lepsze". - Ustalenie godziny, w której możesz się z kimś przespać, jest naprawdę skomplikowane - dodaje ekswłaściciel firmy Braintree Payment Solutions.

W wymaganiach milionera znalazł się również obowiązek porannego milczenia oraz bycie na diecie wegańskiej.

Bryan przyznaje, że jego przyjaciele, z którymi spotyka się raz na jakiś czas, zdążyli się przyzwyczaić. Nie jest jednak pewien czy partnerka, z którą żyłby na co dzień, polubiłaby życie z tyloma nakazami i szlabanami.

MayaLancewicz/wka/ Polsatnews.pl