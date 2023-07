11-letnia przedsiębiorczyni chce w końcu odetchnąć od dynamicznie rozwijającego się biznesu i skupić na edukacji. Dziewczynka "prowadzi" dwie firmy: pierwsza zajmuje się produkcją zabawek i w ciągu pierwszego miesiąca działalności miała zarobić 140 tysięcy dolarów. Druga produkuje kokardki do włosów.

Zarobiła miliony przed 12. urodzinami. Teraz przechodzi na "emeryturę"

Pixie jest twarzą marki a - jak podkreśla "New York Post" - swoje pierwsze przedsiębiorstwo założyła wspólnie z matką Roxy Jacenko w 2021 roku. Jacenko nie tylko "pomaga jej" w prowadzeniu przynoszących wielomilionowych zysków działalności, ale także doradziła, by Pixie przeszła na wspomnianą, zasłużoną "emeryturę".

Dziecko milioner często pokazuje swój ekstrawagancki styl życia w mediach społecznościowych. Nierzadko imprezuje i jeździ na egzotyczne wakacje.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Pixie Curtis (@pixiecurtis)

11-latka, choć nie ma jeszcze prawa jazdy, już posiada mercedesa. Jak podaje News.com.ua, dziewczynka zarabia miesięcznie ponad 133 tysięcy dolarów.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Pixie Curtis (@pixiecurtis)

Impreza pożegnalna. 11-latka "potrzebuje oddechu"

Teraz Pixie pokazuje przygotowane prezenty dla gości na swoje urodzinowo-emerytalne przyjęcie. W paczkach są zestawy drogich kosmetyków.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Pixie Curtis (@pixiecurtis)

"Czy nikomu nie przeszkadza, że 11-latka nieustannie promuje rzeczy, które są przeznaczone dla dorosłych?" - zapytał internauta pod jednym z wpisów. Jak dodał, "po prostu zatrzymajmy się i naprawdę zastanówmy, co to mówi o tym pokoleniu". "Zachęcajmy nasze dzieci, aby były dziećmi, a nie maszynami do zarabiania" - zaapelował.

WIDEO: Przeliczono głosy w Hiszpanii. Oficjalne wyniki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/wka/polsatnews.pl