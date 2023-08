W wieku 100 lat zmarła Barbara Matys-Wysiadecka - uczestniczka Powstania Warszawskiego. Po wojnie kobieta była pielęgniarką. "Najdzielniejsza z dzielnych; w Powstaniu walczyła do końca. Na zawsze w naszych sercach" - przekazuje w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego.

Muzeum Powstania Warszawskiego przekazuje smutną wiadomość w mediach społecznościowych. "W wieku 100 lat na wieczną wartę odeszła Barbara Matys-Wysiadecka ps. Baśka, Baśka Bomba. Żołnierz Kobiecych Patroli Minerskich Związku Odwetu Kedywu Okręgu AK Komendy Głównej. Najdzielniejsza z dzielnych; w Powstaniu walczyła do końca. Na zawsze w naszych sercach!" - przekazuje stołeczną instytucja.

🪔 W wieku 100 lat na wieczną wartę odeszła Barbara Matys-Wysiadecka ps. Baśka, Baśka Bomba. Żołnierz Kobiecych Patroli Minerskich Związku Odwetu Kedywu Okręgu AK Komendy Głównej. Najdzielniejsza z dzielnych; w Powstaniu walczyła do końca.

Na zawsze w naszych sercach! 🤍❤️ pic.twitter.com/sW1XTuYS07 — MuzeumPowstania1944 (@1944pl) August 25, 2023

Kobieta brała udział m.in. w ataku na budynek PAST-y okupowanej przez wojska niemieckie.- Przed północą udaliśmy się na miejsce akcji na Zielną, obładowani ciężarem - plastikiem i różnymi deskami, na których miał być umieszczony ładunek - wspominała jeszcze niedawno Barbara Matys-Wysiadecka.

Barbara Matys-Wysiadecka: Powstanie to najpiękniejsze dni w moim życiu

Starsza sieżant "Baśka-Bomba" w swoim chlebaku miała kilogramowe ładunki plastiku, spłonki, lont. - Problem w tym, że od Próżnej i Zielnej do PAST-y przylegały oficyny i przed atakiem wszystkich ich mieszkańców trzeba było ewakuować do piwnic. Wszystko poszło jednak sprawnie i o wyznaczonej godzinie powstańcy byli gotowi do działania - przypominała.

Po upadku powstańczego zrywu Matys-Wysiadecka trafiła do obozu - Stalagu IV B - szpitala wojskowego w Zeithain. Do Polski wróciła w maju 1945 roku, później pracowała jako pielęgniarka.



W rozmowie z twórcami muzeum Powstania Warszawskiego twierdziła, że sierpień 1944 roku to były najpiękniejsze dni w jej życiu. - Najwspanialsze przyjaźnie, które trwają do tej pory – już jest nas tylko kilkoro. Z pięćdziesięciu minerek w Warszawie jest osiem - mówiła w 2008 roku.

WIDEO: Monachium: Młody Polak padł ofiarą 22-letniego obywatela Afganistanu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pbi/dsk/ Polsatnews.pl