75. rocznica Powstania Warszawskiego. Trwają stołeczne uroczystości

- Pamięć o Powstaniu Warszawskim stała się jednym ze źródeł wolnej Polski; była źródłem oporu i nadziei w trudnych czasach Polski Ludowej - powiedział dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Prezydent Andrzej Duda, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz licznie przybyli powstańcy biorą udział we wtorkowych uroczystościach w Parku Wolności przy MPW.

- 1 sierpnia 1944 r. wy - powstańcy warszawscy - stanęliście do boju nie tylko o Warszawę, ale i o niepodległą Rzeczpospolitą. Przez 63 dni walczyliście o każdy kamień, każdą barykadę, każdy kamień - przypomniał dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podczas wtorkowych uroczystości w Parku Wolności.

Zwrócił uwagę, że pamięć o bohaterstwie powstańców, "o przywiązaniu do najważniejszych wartości, których broniliście przed radykalnym złem żyła przez dziesięciolecia". - Ta pamięć była źródłem oporu i nadziei w trudnych czasach Polski Ludowej - dodał.

- Pamięć o Powstaniu Warszawskim stała się jednym ze źródeł wolnej Polski - podkreślił.

Ołdakowski przypomniał, że we wtorkowych obchodach obok prezydenta Andrzeja Dudy, władz stolicy, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, powstańców uczestniczy ponad tysiąc harcerzy i 400 wolontariuszy z całej Polski. - Wszyscy oni należą do pokolenia, które patriotyzmu i szacunku do przeszłości uczyło się także tutaj, w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dlatego dzisiaj nie ma nic ważniejszego dla nich niż szansa spotkania z wami, weteranami, powstańcami warszawskimi - powiedział.

- Nie ma nic ważniejszego od możliwości porozmawiania z ludźmi, którzy całym swoim życiem służyli Polsce - tak walcząc w Powstaniu Warszawskim, jak i pracując dla Polski - mówił dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Uroczystości są częścią obchodów zbliżającej się 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapowiedziano podczas nich m.in. wystąpienie prezydenta oraz wręczenie odznaczeń państwowych.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

msl/ PAP