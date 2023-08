- Ukraina nie miała z tym nic wspólnego. Myślę, że wszyscy wiedzą, kto jest w to zamieszany - powiedział Wołodymyr Zełenski. Tymi słowami prezydent odniósł się do katastrofy lotniczej, do której doszło w środę pod Moskwą. Rosja informowała, że na pokładzie prywatnego odrzutowca miał znajdować się szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.