Ceny bydła w połowie sierpnia 2023 – czy są podwyżki?

Ceny bydła w połowie sierpnia 2023 – która ubojnia ogłosiła podwyżki?

Początek sierpnia stał pod znakiem stabilizacji cen bydła. Zawirowania obserwowane w czerwcu i lipcu ustały. Rolnicy zajęli się przedłużającymi się żniwami, stąd kwestie handlu bydłem zeszły na dalszy plan. Im jednak bliżej połowy miesiąca, tym większa zmienność w wycenie byków, jałówek i krów.

Firma Osi Poland Foodworks, właściciel jednej z największych w kraju ubojni z 4 punktami skupu, właśnie podniosła ceny w każdej grupie bydła. Byki w wadze żywej i poubojowej poszły w górę w ciągu ostatniego tygodnia o 1 złoty. Niewiele mniej zdrożały krowy – o 90 groszy.



Ceny jałówek zwiększyły się z kolei o 20 groszy. Kilka dni temu swoje notowania podniosła także spółka "AGAT" Marciniak, co jednak może być pokłosiem wcześniejszej korekty w dół o podobnej wartości. Pozostałe zakłady nie dokonywały jeszcze zmian w swoich cennikach.

Ceny bydła w połowie sierpnia 2023 – w UE tendencje spadkowe

Aktualne ceny bydła rzeźnego w krajach Unii Europejskiej spadają. Tę tendencję obserwujemy już od początków maja. W połowie sierpnia są one o około 2% niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Za zakup bydła klasy R3 płaci się obecnie przeciętnie 479,5 euro za 100 kilogramów, co w przeliczeniu na rodzimą walutę daje około 2135 złotych. Polska wołowina tej klasy notowana jest nieco niżej.



Za 100 kilogramów producenci otrzymują około 2050 złotych. Drożej niż w kraju nad Wisłą płaci się między innymi we Francji, Hiszpanii, Włoszech i w Irlandii. Na drugim biegunie znajdują się podmioty prowadzące działalność w Niderlandach i Niemczech. Proponowane stawki wynoszą tam odpowiednio około 1825 i 1960 złotych. Warto przy tym zauważyć, że w ostatnim tygodniu obserwowana jest niewielka, dodatnia korekta cen byków, jałówek i krów na rynku niemieckim. Wpływ na to ma stabilna produkcja oraz wzrastający popyt.

Jakie są ceny bydła w połowie sierpnia 2023?

Ceny bydła w połowie sierpnia 2023 roku w Polsce są dość stabilne. Średnia płaca dostawcy od kilograma bydła ogółem wynosi 9,69 złotych. Jest to o 1 grosz mniej niż na koniec lipca i o 72 grosze mniej niż 25 maja. W stosunku do sierpnia 2022 roku zauważalna jest mocna obniżka sięgająca niemal 13%.

Ciekawe wnioski przynosi szczegółowa analiza danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW. Okazuje się bowiem, że za bydło w kategorii wiekowej 8–12 miesięcy producenci uzyskiwali średnio 10,33 złotych za kilogram. Cena ta jest o 18,4% wyższa niż przed tygodniem i o blisko 8% niż przed miesiącem. Jednocześnie notowania w innych kategoriach nie charakteryzowała znacząca fluktuacja. Najwięcej, bo 1,97% zyskały ceny byków powyżej 24 miesięcy, z kolei niższa wycena jest zauważalna u byków

mieszczących się w przedziale od 12 miesięcy do 24 miesięcy (0,94%).

Ceny sprzedaży krów powróciły do poziomu z połowy lipca. Obecnie za kilogram wagi żywej płaci się 8,05 złotych. Jałówki powyżej 12 miesięcy są skupowane przeciętnie po 10,45 złotych za kilogram, co oznacza, że są one o 1% tańsze niż przed miesiącem i o 9% tańsze niż przed rokiem. Analogiczne ruchy cenowe obserwowane są w rozliczeniu poubojowym. Za kilogram byka w klasie R można było otrzymać 18,71 złotych.

Czy ceny bydła wzrosną? Analitycy Credit Agricole nie mają dobrych wiadomości. Spadek siły nabywczej gospodarstw domowych, malejąca presja kosztowa oraz zwiększona podaż krów z sektora mleczarskiego będą podtrzymywały tendencję niewielkiego obniżenia cen w skupach w kolejnych kwartałach. Według prognoz na koniec 2024 roku ma ona wynieść 9,5 złotych za kilogram.

