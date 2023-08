Szczepionka przeciwko ASF gotowa! Czy będzie stosowana w Polsce?

Trwają zaawansowane prace nad opracowaniem i wdrożeniem do użycia komercyjnej szczepionki na afrykański pomór świń (ASF). Na razie działania w tym zakresie zatwierdził rząd Wietnamu, jednak czy inne kraje pójdą jego śladem? Kiedy szczepionka na ASF może być dostępna w Polsce? Oto najważniejsze informacje!

Szczepionka przeciwko ASF – wkrótce zostanie zaakceptowana

W czerwcu 2023 roku świat obiegła informacja o finalizacji prac nad szczepionką na ASF. Pionierem w tym obszarze miał być Wietnam, gdzie przeprowadzono pilotażowe testy na dużą skalę. Warto podkreślić, że pracom nad wytworzeniem szczepionki przygląda się również Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych.

Według Gregorio Torresa – szefa działu Naukowego Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt – wyniki są obiecujące. Stwierdził on, iż nigdy do tej pory nie byliśmy tak blisko uzyskania szczepionki, która mogłaby być tak skuteczna.

Czy szczepionka przeciwko ASF będzie dostępna w Polsce?

Informacje o zaawansowanych pracach nad szczepionką na wirusa ASF podniosły również temat dostępności jej w Polsce. Poza Wietnamem spore zainteresowanie przejawiają też władze federalne USA. W Stanach Zjednoczonych, które również są zaangażowane w ten projekt, taki pilotaż byłby jednak niemożliwy do przeprowadzenia ze względu na to, że afrykański pomór świń nie stanowi tam aż tak dużego zagrożenia.

Co ciekawe, wiele wskazuje na to, że możliwe jest dopuszczenie do obrotu tego preparatu na całym świecie, jednak dotychczas nie przedstawiono tzw. roadmapy w Unii Europejskiej czy w Polsce.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w naszym kraju również prowadzone są prace mające na celu walkę z wirusem ASF. Minister Rolnictwa poinformował, iż w latach 2017-2020, w ramach NCN prowadzono projekt pt.: Konstrukcja rekombinowanego szczepu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przy użyciu techniki CRISPR/Cas9.

Badania te miały na celu zbadanie właściwości biologicznych rekombinowanego szczepu ASFV pozbawionego genów A238L, EP402R i 9GL. Podkreślono również, że prace w tym zakresie prowadzone są w sposób ciągły.

Szczepionka przeciwko ASF – bezpieczeństwo i skuteczność

Sam fakt opracowania szczepionki może jednak budzić obawy i pytania o bezpieczeństwo preparatu. Wiadomo, że powstał on i testowany był przede wszystkim w krajach azjatyckich, jednak nad projektem czuwał również Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych.

Według ostatnich informacji przetestowano już 650 000 dawek szczepionek na stadach świń w 40 prowincjach, uzyskując przy tym skuteczność na poziomie 95%. Według dostępnych informacji farmy testowe skupiają się obecnie na szczepieniu młodych tuczników, co wynika z tego, że to właśnie one wykazują największą podatność na działanie preparatu.

Zastosowanie tego typu środków zaradczych może w istotny sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się ASF. Warto jednak podkreślić, że sama szczepionka nie gwarantuje zwalczenia wirusa. Instytucje i organizacje zaangażowane w cały ten proces zaznaczają, iż w tym celu trzeba stosować wiele innych, równoległych działań, z edukacją rolników na czele.

red/ Polsatnews.pl