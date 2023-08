Strategia Polska Wołowina 2030 – hodowcy zaproszeni do konsultacji

W połowie lipca rozpoczęły się prace nad Strategią Polska Wołowina 2030. Tym samym, Rada Sektora Wołowiny zaprosiła hodowców do składania uwag do obecnie obowiązującego dokumentu, jakim jest Strategia Polska Wołowina 2022. Zainteresowani mieli czas do końca lipca. Finalna wersja strategii ma zostać udostępniona na przełomie sierpnia i września. Co warto wiedzieć o tym dokumencie?