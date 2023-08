Dawniej były miesiące dochodzenia do zdrowia, ból i niepewność. Teraz czas rekonwalescencji skraca się do zaledwie dwóch tygodni. Wszystko dzięki zamrażaniu nerwów w czasie operacji. Tą metodę przy zabiegu korekty lejkowatej klatki piersiowej pierwsi w Polsce stosują lekarze z Olsztyna. Zapadanie mostka to jedna z najczęstszych wad klatki piersiowej u nastolatków.