- To osoba, którą usunęliśmy z partii, bo uznaliśmy, że nie nadaje się do polityki. Jestem zaskoczony, że Koalicja Obywatelska kompletnie nie weryfikuje kandydatów i wystawia do Senatu ludzi, których my nie zdecydowaliśmy się wystawiać - mówił w Debacie Dnia lider Konfederacji Krzysztof Bosak, odnosząc się do kandydatury Małgorzaty Zych.