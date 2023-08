Nowa Lewica odsłania karty. Ogłoszono kandydatów w wyborach do Sejmu

Idziemy po to, żeby wygrać. Idziemy po to, żeby wygrać Polskę. Po to, żeby z naszymi partnerami wywalczyć dobro dla naszego kraju. Jesteśmy przygotowani do tej walki. Jesteśmy przygotowani pod względem programowym, finansowym i organizacyjnym. - mówił Włodzimierz Czarzasty. Nowa Lewica na konferencji prasowej ogłosiła kandydatów w wyborach parlamentarnych.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy podkreślił, że koalicja jest pewna dobrego wyniku w jesiennych wyborach, a w konsekwencji także współrządzenia z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi.

- Wygramy, wiemy, że wygramy. Kiedyś obiecywaliśmy, że wrócimy do Sejmu. Teraz mówię twardym głosem, będziemy współrządzili. Zobaczycie 15 i 16 października - stwierdził.

Jednocześnie polityk zapowiedział, że trwającej kampanii wyborczej, Nowa Lewica nie będzie krytykowała działań pozostałych ugrupowań opozycyjnych, po to, by razem wygrać z Prawem i Sprawiedliwością.

- Nie będziemy atakowali żadnych partii opozycyjnych. Będziemy wspólnie występowali tam, gdzie wspólnie trzeba wystąpić. Pakiet Senacki był wielkim tego sygnałem. Wzywamy w sposób przyjacielski do pomyślenia o najbliższej współpracy - podkreślił.

Włodzimierz Czarzasty przyznał, że dzisiejsze posiedzenie zarządu nie było tylko formalnością i zatwierdzeniem wcześniej przygotowanych list.

- Zarząd debatował nad listami przez godzinę. Jednomyślnie, na bazie całkowitego konsensusu, przyjęliśmy naszych kandydatów do Sejmu i do Senatu. Nasi partnerzy: Razem, Unia Pracy, PPS i SDPL przyjmą również te listy, bo mamy równe prawa i się szanujemy - relacjonował.

Artykuł aktualizowany...

Kandydaci Lewicy w wyborach parlamentarnych

Nowa Lewica to kolejne ugrupowanie koalicyjne, które decyduje się na ogłoszenie kandydatów otwierających listy w październikowych wyborach parlamentarnych.

Z list Nowej Lewicy wystartują politycy Razem, Unii Pracy, Polskiej Partii Socjalistycznej, ale też aktywiści i aktywistki ze Strajku Kobiet, Obywateli RP czy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

"Jedynkami" będą obecni posłowie m.in. Marek Dyduch otworzy listę w Wałbrzychu, Krzysztof Śmiszek we Wrocławiu, Krzysztof Gawkowski w Bydgoszczy, Joanna Scheuring-Wielgus w Toruniu, Jacek Czerniak w Lublinie, Anita Kucharska-Dziedzic w Zielonej Górze.

Tomasz Trela otworzy listę w Łodzi, Anita Sowińska w Piotrkowie Trybunalskim, Paulina Matysiak w Sieradzu, Maciej Gdula w Krakowie, Adrian Zandberg w Warszawie. Arkadiusz Iwaniak będzie jedynką w okręgu pod Warszawą, Marcelina Zawisza w Opolu, Wiesław Buż w Rzeszowie, Paweł Krutul w Białymstoku, Katarzyna Kotula w Gdańsku, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Gdyni.

Przemysław Koperski otworzy listę w Bielsku-Białej, Zdzisław Wolski w Częstochowie, Wanda Nowicka w Gliwicach, Maciej Konieczny w Katowicach, Włodzimierz Czarzasty w Sosnowcu, Andrzej Szejna w Kielcach, Monika Falej w Elblągu, Marcin Kulasek w Olsztynie, Wiesław Szczepański w Kaliszu, Tadeusz Tomaszewski w Koninie, w Poznaniu Katarzyna Ueberhan, w Koszalinie Małgorzata Prokop-Paczkowska, a w Szczecinie Dariusz Wieczorek.Pozostałe "jedynki" przypadną lokalnym działaczom Lewicy. Arkadiusz Sikora otworzy listę w Legnicy, Sylwia Buźniak w Chełmie, Paweł Kobielusz w Chrzanowie, w Tarnowie Jacek Jabłoński, w Płocku Paulina Piechna-Więckiewicz, w Radomiu Daniel Oliszewski, Maria Parzychowska-Kurpiewska w Siedlcach, Łukasz Rydzik w Krośnie, w Rybniku Patryk Fajdek, a w Pile Dariusz Standerski.

Na listach znajdzie się też wiele ciekawych nazwisk na dalszych miejscach. W Warszawie "dwójką" będzie posłanka Anna Maria Żukowska, na trzecim miejscu stołeczna radna Agata Diduszko-Zyglewska, a czwarta rzeczniczka Razem Dorota Olko. Listę zamykać będzie pisarz Jacek Dehnel, a pewne miejsce ma mieć też były poseł Piotr Gadzinowski oraz lider Obywateli RP Paweł Kasprzak.Mocna będzie także lista w Olsztynie, gdzie kandydować będzie prezes Kongresu Świeckości Bożena Przyłuska, siatkarz i olimpijczyk z Moskwy Włodzimierz Nalazek, a także były poseł Samoobrony RP Mieczysław Aszkiełowicz.

Wybory parlamentarne

15 października odbędą się wybory na posłów i Senatorów. Na chwilę obecną Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała łącznie 31 komitetów wyborczych, 24 z nich to komitety partyjne, dwa komitety koalicyjne i 5 komitetów wyborców.

Zarejestrowane komitety partyjne to: KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KW Nowa Lewica, KW Bezpartyjni Samorządowcy, KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Patrioci Polska (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Sejmu), KW Polska Jest Jedna, KW Związku Słowiańskiego, KW Partia Wolności, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Ruch Społeczny Agrounia TAK, KW Bezpartyjni, KW Antypartia, KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, KW Zjednoczeni, KW Odpowiedzialność, KW Normalny Kraj, KW Wolna Europa, KW Polska 2050, KW Ruch Naprawy Polski, KW Piast - Jedność Myśli Europejskich Narodów i Świata, KW Ślonzoki Razem, KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, KW Polskiej Partii Piratów (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KW Nowa Nadzieja.

Zarejestrowane komitety koalicyjne: KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni oraz KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe.

Zarejestrowane komitety wyborców: KWW Ruchu Dobrobytu i Pokoju, KWW Mniejszość Niemiecka, KWW Andrzej Dziuba - Pakt Senacki (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KWW Pakt Senat dla Obywateli (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu), KWW Krzysztof Kwiatkowski - Pakt Senacki (zgłosił zamiar startu jedynie w wyborach do Senatu).

mjo/ Polsatnews.pl