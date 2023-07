Wipler, który od wielu lat był związany ze środowiskiem politycznym skupiającym się wokół Janusza Korwin-Mikkego wrócił do Nowej Nadziei, ugrupowania założonego w 2015 roku przez część działaczy Kongresu Nowej Prawicy.

Wipler "jedynką" w Toruniu. Brat Mentzena rezygnuje

"Mam przyjemność ogłosić, że Przemysław Wipler właśnie wraca do Nowej Nadziei, którą lata temu zakładał. Będzie też jedynką Konfederacji w Toruniu" - przekazał na Twitterze jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Obecność Wiperla na liście wyborczej Konfederacji poprzedzona była decyzją brata Mentzena, który pierwotnie miał być toruńską "jedynką".

"Niniejszym informuję, że rezygnuję z kandydowania w nadchodzących wyborach. Decyzję podjąłem już jakiś czas temu, poprosiłem mojego brata, aby znalazł zastępcę na moje miejsce w Toruniu. Teraz ze spokojem, mogę powiedzieć, że stanął na wysokości zadania" - poinformował Tomasz Mentzen.

W innym wpisie tłumaczył, że rezygnuje "z przyczyn osobistych".

Banaś i Siarkowska na listach Konfederacji

Kilka dni temu Interia dowiedziała się, że Anna Maria Siarkowska, posłanka Suwerennej Polski ma dołączyć do Konfederacji. Polityk miała otrzymać zapewnienie, że w jesiennych wyborach wystartuje z "wysokiego miejsca".

ZOBACZ: Anna Siarkowska przechodzi do Konfederacji. "Opuszczam Suwerenną Polskę i klub PiS"

W mediach społecznościowych Nowej Nadziei informowano też, że do partii dołączył syn prezesa NIK Mariana Banasia - Jakub Banaś. Polityk ma wystartować z drugiego miejsca na liście Konfederacji w Warszawie.

- Nie pchałem się do polityki, to polityka wepchnęła się do mojego życia. Postanowiłem, że podejmę to wyzwanie - mówił Interii Jakub Banaś.

ZOBACZ: Jakub Banaś kandyduje do Sejmu z list Konfederacji

Jak wynika z ostatniego sondażu dla "Wydarzeń" Polsatu, Konfederacja wyraźnie zyskuje. Formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka umacnia się na trzecim miejscu. Wynik 15,2 proc. poparcia, oznacza wzrost o 3,5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem dla "Wydarzeń".

