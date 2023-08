"Do Polski właśnie dotarła pierwsza koreańska wyrzutnia rakietowa K239 Chunmoo. Została osadzona na polskiej ciężarówce Jelcz" - przekazał Mariusz Błaszczak we wpisie na Twitterze. Minister dodał, że "jeszcze w tym roku dotrą do nas kolejne wyrzutnie".

Agencja Uzbrojenia podpisała umowę na 288 takich wyrzutni wraz zapasem amunicji - w pierwszym etapie do Polski trafi kilkanaście tysięcy pocisków precyzyjnego rażenia na dystansie 70 km (Chunmoo 239 mm Missile) i 290 km (Long Range Missile). Sprzęt ma na wyposażeniu dwa zasobniki - każdy z nich może wystrzelić sześć pocisków w ciągu 30 sekund. Przeładowanie dwóch zasobników zajmuje 7 minut.

To już kolejny sprzęt, który został dostarczony przez Seul. Wcześniej Polska udała się na spore zakupy - Warszawa zakontraktowała czołgi K2 Black Panther, samobieżne armatohaubice K9, wyrzutnie rakiet K239 Chunmoo, a także lekkie samoloty FA-50.

"Każdy z tych elementów uzbrojenia jest uzupełnieniem wobec innych sprzętów kupowanych przez Polskę, m.in. amerykańskich czołgów Abrams, polskich armatohaubic Krab, amerykańskich myśliwców 5. generacji F-35 czy - również amerykańskich - wyrzutni HIMARS" - wyliczało wojsko.

Kosztowne zakupy Warszawy w Seulu

Na początku czerwca Mariusz Błaszczak poleciał do azjatyckiego kraju, aby dopiąć szczegóły gigantycznego kontraktu oraz wziąć udział w rolloucie (uroczystym wyprowadzeniu) z zakładów KAI Factory pierwszego lekkiego samolotu bojowego FA-50 Fighting Eagle dla Polski.

Wizytę w Seulu bacznie obserwowały polskie i zagraniczne media. Jak ujawniła "Rzeczpospolita" kredyt zaciągnięty przez szefa MON w Korei Południowej na sfinansowanie zamówienia sprzętu wojskowego ma wynosić blisko 100 miliardów złotych.

Gazeta zwróciła uwagę, że polskie zakupy w ubiegłym roku były na tyle duże, iż "banki w Korei Południowej prawie wyczerpały swoje możliwości finansowania eksportu broni".

