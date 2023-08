Para z USA chciała pobrać się we Włoszech. Wszystko zostało już zaplanowane bowiem do ślubu zostały dwa tygodnie. Niespodziewanie wystąpiły pewne komplikacje, a ceremonia stanęła pod znakiem zapytania. Odpowiedzialny za sytuację okazał się pies pary, który prawie zjadł paszport pana młodego.

Przyszły pan młody Danto Frattaroli powiedział amerykańskim mediom, że udał się do ratusza, aby załatwić ostatnie formalności potrzebne do zawarcia małżeństwa. Kiedy po kilku godzinach wrócił do domu czekała go przykra niespodzianka. Pies młodej pary, półtoraroczny golden retriever, prawie zjadł jego paszport.



Pies imieniem Chickie przeżuł kilka stron dokumentu. Podziurawiony zębami paszport z przedartymi stronami i postrzępionymi brzegami stał się nieważny. Wymarzony ślub we Włoszech stanął więc pod znakiem zapytania. O pomoc mężczyzna zgłosił się do lokalnych urzędników.

To nie wymówka - pies zjadł mu paszport. Pan młody może nie zdążyć na wesele

- Jestem tylko trochę zestresowany - powiedział Frattaroli cytowany przez New York Post. - Na szczęście biuro kongresmana Lyncha i senatora Markeya zareagowało bardzo szybko. Byli w kontakcie ze mną i Departamentem Stanu, aby spróbować przyspieszyć sprawy i zdobyć nowy paszport. Trzymajcie kciuki i miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży - zaznaczył.

Para miała wylecieć do Włoch w najbliższy piątek. Wciąż jednak nie wiadomo, czy pan młody będzie miał do tego czasu wydany nowy dokument.



Ceremonia ślubna została zaplanowana na 31 sierpnia. W najgorszym wypadku ślub będzie musiał zostać odwołany.

Normalny czas, w którym wydawany jest paszport w USA wynosi około 12 tygodni. Nawet przyspieszony proces trwa kilka tygodni, zazwyczaj od siedmiu do dziewięciu.

