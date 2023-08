Rasy psów średnich – poznaj 10 najciekawszych 

Szukasz idealnego psa dla siebie? Rasy psów średnich to najbardziej różnorodna grupa w kynologii. Skupia ona psy o wielu charakterach czy typach sierści, a także zróżnicowanym wyglądzie. Średni pies to idealny kompromis pomiędzy psem małym a dużym. Wiele z tych ras odnajdzie się zarówno na wsi, jak i w mieście.

Poznaj ciekawe i popularne psy rasy średniej i zdecyduj, która z nich najlepiej sprawdzi się w roli Twojego towarzysza.

1. Golden Retriever

Golden Retriever to niezwykle przyjazny, aktywny pies rasy średniej należący do grupy psów myśliwskich. Jest także inteligentny i lojalny, bardzo łatwo poddaje się szkoleniu. Świetnie sprawdza się jako pies rodzinny, a także terapeutyczny lub asystujący. Uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu, dlatego będzie dobry dla aktywnego właściciela.

2. Siberian Husky

Husky to piękne psy rasy średniej, które najlepiej czują się w zimowym klimacie. Są one bardzo wytrzymałe, pracowite i energiczne. Potrzebują bardzo dużo ruchu, dlatego najlepiej nadają się dla aktywnych osób. Siberian Husky może im towarzyszyć podczas długich spacerów, joggingu czy jazy na rowerze.

3. Border Collie

Border Collie (znany również jako owczarek szkocki) jest bardzo pracowity, inteligentny i świetnie poddaje się szkoleniu. Nie bez powodu istnieje tak wielu wielbicieli tej rasy psów. Średnie pod względem wielkości Border Collie sprawdzają się jako psy pasterskie i rodzinne. Często z powodzeniem biorą też udział w zawodach agility lub innych psich sportach. Uwielbiają spędzać czas z człowiekiem i potrzebują sporo uwagi.

4. Beagle

Beagle należy do myśliwskich ras psów średnich. Jest bardzo radosny i przyjazny. Ma łagodne usposobienie, dlatego sprawdzi się jako towarzysz dla rodziny. Z natury jest jednak tropicielem, a więc potrzebuje aktywności umysłowej. Warto również wiedzieć, że psy rasy beagle są dość szczekliwe.

5. Owczarek australijski

Owczarek australijski to kolejna bardzo przyjazna, energiczna, a jednocześnie inteligentna rasa. Jej przedstawiciel będzie fantastycznym towarzyszem dla rodziny. Warto jednak wiedzieć, że owczarki australijskie potrzebują zadań do wykonania. Świetnie sprawdzają się zatem w psich sportach. Potrzebują dużo aktywności i pielęgnacji oraz gubią dużą włosów. Są jednak niezwykle oddanymi kompanami.

6. Bokser

Bokser jest bardzo przyjacielski i lojalny, a jednocześnie energiczny i wysportowany. Przedstawiciel tej rasy psów średnich będzie odpowiedni dla właściciela, który zapewni mu dużo ruchu. Boksery wymagają także szkolenia, ale ich pielęgnacja jest raczej nieskomplikowana.

7. Cocker spaniel

Cocker spaniel tradycyjnie jest psem myśliwskim, ale obecnie traktowany jest po prostu jako pies do towarzystwa. Jest radosny, przyjazny i towarzyski. Będzie znakomitym wyborem dla rodziny. Potrzebuje sporo aktywności – długich spacerów i biegania. Może jednak z powodzeniem mieszkać w bloku.

8. S amoyed

Samoyed to pies, który ostatnimi czasy znacząco zyskał na popularności ze względu na swój bardzo atrakcyjny, przyjazny wygląd i puchatą, białą sierść. Jest przyjacielski i bardzo pozytywnie nastawiony zarówno do człowieka, jak i do innych zwierząt. Należy jednak wziąć pod uwagę konieczność intensywnej pielęgnacji tej rasy psów. Średnie samojedy gubią bardzo dużo sierści i potrzebują częstego czesania.

9. Whippet

Whippet występujący także pod nazwą chart angielski to średniej wielkości pies o smukłej sylwetce i przyjaznym usposobieniu. Potrzebuje dużo ruchu, za to dobrze znosi izolację. Whippety nie wymagają zaawansowanej pielęgnacji, ale mają wrażliwą skórę. Dlatego należy zadbać o odpowiedni dobór kosmetyków podczas kąpieli.

10. Ogar polski

Ogary polskie to psy rasy średniej o niezwykle towarzyskim usposobieniu. Lubią aktywność i stały kontakt z opiekunem. Uwielbiają pieszczoty, są bardzo oddane i posłuszne. Ogar polski może być znakomitym wyborem dla rodziny. W domu jest spokojny, a poza nim uwielbia biegać i wąchać. Nie jest trudny w pielęgnacji, ale wymaga częstego czesania.

Pamiętaj, aby przy wyborze czworonożnego towarzysza kierować się przede wszystkim jego potrzebami i temperamentem. Rasy psów średnich są na tyle różnorodne, że na pewno znajdziesz idealnego kompana dla siebie.

