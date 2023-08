Premier: Niebezpieczni ludzie chcą wrócić do władzy

- Polska stoi przed ważnymi decyzjami. To moment, kiedy każdy z nas ma prawo zdecydować o przyszłości Polski. Niebezpieczni ludzie chcą wrócić do władzy. Niebezpieczni dla każdej rodziny - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Szef rządu zachęcał wszystkich, by poszli na wybory i wzięli udział w referendum. - To my, Polacy, będziemy decydować o majątku narodowym, o wieku emerytalnym, o naszych granicach i o polityce migracyjnej - dodał.

- A czy Platforma Obywatelska i Donald Tusk pytali Polaków o zdanie w sprawie otwartych funduszy emerytalnych? Albo czy pytali Polaków o zdanie w sprawie przyjmowania imigrantów? Czy pytali Polaków o zdanie, gdy prywatyzowali na potęgę majątek państwowy? A czy pytali naszych kochanych seniorów, czy chcą i mają siłę, by dłużej pracować? Czy pytali wreszcie rodziców, kiedy ich dzieci mają iść do szkoły? Odpowiedź jest krótk: nie pytali" - mówił premier.

Premier apelował, by nasza decyzja będzie świadomym wyborem. - Razem kształtujemy przyszłość Polski. Dlatego proszę 15 października idźcie na wybory i na referendum. Wasze zdanie ma znaczenie. Prawo i Sprawiedliwość służy Polakom. A komu służy Platforma? - mówił Morawiecki.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 19, 2023

Cztery pytania w referendum

W ostatnich dniach politycy PiS publikowali cztery pytania, na które mieliby odpowiedzieć Polacy w październikowym referendum.

Pierwsze pytanie :"Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?"

Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?"

Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?"

Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?"

pgo/ Polsatnews.pl