"Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?" - brzmi pierwsze referendalne pytanie, które ujawnił w piątek rano prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- To jest tak śmieszne, że z drugiej strony jest bardzo straszne - skomentował Tomasz Trela. - Nie o pytania w tym referendum chodzi, tylko o finansowanie kampanii wyborczej poza limitem. Jarosław Kaczyński będzie jeździł od miasta do miasta, mówiąc, że robi kampanię profrekwencyjną. To będzie poza limitem, bo będą mówić, że nawołują do tego, by obywatele wzięli udział w referendum - dodał.

Odnosząc się do samej treści pytania powiedział: - Mówi to człowiek, który całkiem niedawno lobbował politycznie, by polskie państwo sprzedało udziały Rafinerii Gdańskiej Saudyjczykom.

Dodał, że może podsunąć Jarosławowi Kaczyńskiemu jeszcze jedno pytanie: "Czy ja, Kaczyński, jestem najpiękniejszy na całym świecie?".

an/polsatnews.pl