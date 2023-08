- Zresztą w ogóle jak słucham Tuska, który mówi o polityce senioralnej, to wiem, że gdzieś na świecie umiera mała panda. Ze śmiechu oczywiście - stwierdził w Sejmie Mateusz Morawiecki. Wcześniej doszło do awantury, podczas której Marek Suski zerwał kartkę z plakatu posłów Lewicy. Szef rządu najwięcej miejsca poświęcił sprawie organizacji referendum.

Na rozpoczynającym się w środę 81. posiedzeniu Sejmu, premier Mateusz Morawiecki próbował argumentować potrzebę przeprowadzenie referendum. Próbował, bo początkowo trudno było premiera usłyszeć.

Kiedy przemawiał, obok stanęli posłowie klubu Lewicy Tomasz Trela i Krzysztof Śmiszek. Mieli ze sobą duży plakat, o którym wcześniej z mównicy opowiadał poseł Gawkowski. "834 dni bez pieniędzy z KPO" - napisano na plakacie.

Posłowie Zjednoczonej Prawicy głośno krytykowali kolegów z Lewicy, posłowie opozycji równie głośno wyrażali swoje poparcie. Mimo ogólnego hałasu, premier kontynuował wystąpienie.

Marszałek Witek próbowała upominać posłów. W pewnym momencie do Treli i Śmiszka podszedł Marek Suski z PiS i zerwał kartkę z liczbą "834". Wtedy posłowie Lewicy wrócili do swoich ław i sala nieco się uspokoiła.

Premier: Jak słucham Tuska, to gdzieś na świecie umiera mała panda

Morawiecki w swoim wystąpieniu krytykował opozycję. - Dzisiaj najbardziej boli ich referendum. Dzisiaj boją się, że my chcemy was zapytać o fundamentalne, najważniejsze pytania, które powinny dominować debatę publiczną - mówił premier.

- Dlaczego się boją, zapytajmy. Po pierwsze dlatego, że nie pytali nigdy wcześniej w sprawach, które zmieniali. Czy pytali kiedy zabierali OFE obywatelom polskim? Nie. Czy pytali kiedy podnosili VAT? Nie. Czy pytali jak podnosili wiek emerytalny? Nie - dodał.

- Zresztą w ogóle jak słucham Tuska, który mówi o polityce senioralnej czy społecznej, to tak na dobrą sprawę wiem, że gdzieś tam na świecie umiera mała panda. Ze śmiechu oczywiście - stwierdził Morawiecki.

Szef rządu odniósł się też do środowej wypowiedzi Donalda Tuska, w której szef PO stwierdził, że "unieważnia" zapowiedziane przez PiS referendum. - Unieważniać panie Tusk, to pan może sobie referendum w Niemczech. Jak przyjaciele z Berlina panu pozwolą - powiedział.

Morawiecki o wyborze 15 października

- 15 października będzie święto demokracji największe od ponad 30 lat. Święto, które będzie polegało na tym, że jednego dnia będziemy mogli wrzucić kartę do urny wyborczej. Kartę, która będzie świadczyła o tym, jakiej kontynuacji polityki chcemy. Czy tej, która świadczy o tym, że jest w Polsce jeden z najniższych poziomów bezrobocia, że nasza wielka polityka naprawy finansów działa, że nasza wielka polityka obronna działa, wielka polityka dająca szansę Polsce lokalnej działa - mówił dalej premier w Sejmie.

- Czy chcecie tego, co robił Tusk i PO. Wypychanie milionów ludzi na emigrację, bezrobocie i umowy śmieciowe. Wybór należy do was. Głosujecie jak chcecie. Nie dajcie się zmanipulować, zastraszyć - podkreślił Mateusz Morawiecki, a posłowie PiS nagrodzili owacją na stojąco.

