Dmitrij Miedwiediew, zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, słynie ze swoich antyukraińskich i antyzachodnich wypowiedzi. W najnowszym wpisie na Telegramie stwierdził, że "porażka Zachodu w Ukrainie jest nieunikniona".

"Dla nich to obca wojna, w której giną obcy im ludzie. I choć nie jest im ich żal, Zachód nigdy nie przekroczy punktu, w którym jest to zbyt szkodliwe dla jego interesów. Bez względu na to, jak bardzo biadoli na swoich szczytach i w ONZ. Obca wojna prędzej czy później staje się nudna, kosztowna i nieistotna" - napisał.

D. Miedwiediew: Zachodni rząd się zmieni

"To zajmie trochę czasu. Zachodni rząd się zmieni, jego elity się zmęczą i zaczną błagać o negocjacje i zamrożenie konfliktu"- stwierdził Miedwiediew.

Dodał, że Zachód "nigdy nie wyjdzie poza to, co zaczyna zbytnio szkodzić jego interesom".

"Ale nie możemy się zatrzymać, dopóki obecne państwo ukraińskie, które jest terrorystyczne w swej istocie, nie zostanie całkowicie zrównane z ziemią. Musi zostać zniszczone doszczętnie. A raczej tak, by nie pozostał po nim nawet popiół. Jeśli zajmie to lata lub nawet dekady, niech tak będzie" - dodał.

an/kg/polsatnews.pl