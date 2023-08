ASF dzików – blisko 30 nowych ognisk w Polsce!

ASF u dzików – odkryto nowe ogniska

Według statystyk prowadzonych przez Główny Inspektorat Weterynarii dotykająca dziki choroba ASF została zaobserwowana – na skutek dostrzeżenia padłych zwierząt lub odstrzału prowadzonego przez myśliwych – w kolejnych lokalizacjach.



Pomiędzy 20 a 28 lipca miało to miejsce między innymi w województwach:

opolskim (powiat brzeski, gmina Lubsza),

małopolskim (powiat gorlicki, gmina Lipinki),

świętokrzyskim (powiat sandomierski, gmina Dwikozy),

dolnośląskim (powiat lwówecki, gmina Mirsk, a także w powiatach wołowskim, średzkim i milickim),

wielkopolskim (powiat poznański, gmina Swarzedz),

mazowieckim (powiat makowski, gminy Rzewnie i Krasnosielc),

zachodniopomorskim (powiat policki gmina Kołbaskowo oraz gryfiński, gmina Gryfino),

podlaskim (powiat moniecki, gmina Jaświły).

ASF dzików w Świętokrzyskiem – to już drugi przypadek

Dziki z ASF zostały zaobserwowane po raz kolejny w województwie świętokrzyskim. Tym razem miało to miejsce w gminie Dwikozy w pobliżu miejscowości Bożydar, a zwierzęta zostały odstrzelone. Poprzednie ognisko w województwie świętokrzyskim zaobserwowano 10 maja 2023 roku w powiecie opatowskim, gminie Tarłów, a więc we wschodniej części regionu.

Miało to miejsce w pobliżu granicy z województwem lubelskim, w którym dziki chore na ASF występują zdecydowanie liczniej. W próbkach stwierdzono przeciwciała przeciwko ASF, jednak dalsze badania nie wykazały ani objawów zakażenia wirusem, ani samego wirusa – już w badaniach laboratoryjnych.

Gdzie stwierdzono występowanie ASF dzików?

Jak widać, dotknięte ASF dziki w Polsce są już obecne w niemal całym kraju, a rozprzestrzenianie wirusa postępuje w szybkim tempie. Zgodnie z zaleceniami leśników w przypadku stwierdzenia zwłok zwierząt należy zachować od nich odpowiedni dystans i powiadomić służby. Na terenach, gdzie stwierdza się ogniska ASF, wyznacza się strefy ochronne.

Dziki i ASF oznaczają duże zagrożenia dla zwierząt hodowlanych, a co za tym idzie dla gospodarki i zdrowia publicznego. Zgodnie z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii wydanym 3 sierpnia stwierdzono 19. ognisko ASF wśród świń w Polsce, oznaczone numerem 2023/19.



Miało to miejsce w gospodarstwie składającym się z 13 świń położonym w Brzeźnie (woj. Lubelskie). Tempo rozprzestrzeniania choroby bez wątpienia może budzić niepokój wśród rolników, zwłaszcza we wschodnich regionach kraju. Poprzednie ognisko (2023/18) zaobserwowano 27 lipca – w tamtym przypadku ASF dotknęło gospodarstwo liczące 69 świń. 16. ognisko wyznaczono 21 lipca w gospodarstwie z gminy Milanów (również woj. lubelskie), w którym utrzymywano 222 świnie.

Siedemnastym ogniskiem ASF w tym roku, które wyznaczono tego samego dnia, było gospodarstwo agroturystyczne z Wielkopolski utrzymujące świnie rasy mangalica i wietnamskie.

Rolnicy, którzy zauważą czy to stada, czy to samotne osobniki, powinni niezwłocznie informować o tym odpowiednie służby weterynaryjne. ASF to spore zagrożenie, a sama choroba przenosi się bardzo łatwo!

red/Polsatnews.pl