Co zabija krętki boreliozy? Zioła, które warto stosować

Traktuj zioła w boreliozie jako wsparcie właściwej kuracji, pod kontrolą lekarza prowadzącego. Dowiedz się więcej o naturalnych metodach leczenia jej przypadłości z wykorzystaniem ziół.

Borelioza - choroba przenoszona przez kleszcze

Borelioza, znana jako Choroba z Lyme, to infekcyjna, przewlekła, wieloukładowa dolegliwość wywołana przez bakterie – krętka Borrelia burgdoferi. Przenoszona jest przez kleszcze. Do zakażenia boreliozą może dojść tylko w wyniku bezpośredniego kontaktu kleszcza, najczęściej zakażonego bądź będącego nosicielem krętka Borrelia, ze skórą człowieka.

Kleszcz w momencie wkłucia wpuszcza ślinę – to właśnie wtedy krętki dostają się do organizmu człowieka. Warto wiedzieć, że kiedy kleszcz się dusi i zaczyna wymiotować, wtedy również bakterie są przenoszone. Nie zaleca się więc przypalać go zapalniczką. To rozwiązanie, które wciąż ma wielu zwolenników, przynosi efekt odwrotny od zamierzonego!

Kleszcza należy jak najszybciej usunąć, ponieważ wbrew powszechnemu poglądowi do zakażenia dochodzi po kilku minutach, a nie godzinach. Bakterie po dostaniu się do ciała człowieka przechodzą z formy ruchliwej do formy nieruchomej, zajmując głównie stawy. Nazywa się je wtedy cystami i w takiej postaci mogą trwać dość długo. Podczas tej fazy nie występują żadne objawy u osoby zainfekowanej.

Cysty są pozbawione ściany komórkowej, więc niektóre antybiotyki mające za zadanie hamowanie syntezy ściany komórkowej nie są skuteczne w tej fazie. Część cyst przybiera ponownie formy ruchliwe i tak dochodzi do nawrotów i zaostrzeń choroby. Proces namnażania krętków Borreli jest bardzo długi, dlatego leczenie również jest długie i trwa nawet do 4 tygodni.

Bakterie krętków otaczają się błoną komórkową gospodarza, a układ immunologiczny nie rozpoznaje intruza, nie dając żadnych objawów. Może pojawić się jedynie rumień wokół ukąszenia, ale przebieg może mieć również charakter bezobjawowy. Pacjenci mogą zauważyć symptomy po 3 dniach, ale i po 4 tygodniach. Diagnoza jest wobec tego bardzo trudna.

Wyróżnia się trzy fazy choroby:

Wczesną zlokalizowaną – trwającą od 3 do 40 dni od ukąszenia. Wtedy pojawia się czerwona plamka rozszerzająca się do dużych rozmiarów (około 5 cm średnicy) z przejaśnieniem w środku. Zwykle tworzy się rumień wędrujący, jednak nie jest to regułą. Morze towarzyszyć mu swędzenie, pieczenie czy ból. Mogą również wystąpić objawy grypowe (gorączka, bóle mięśni, zmęczenie, ból głowy, bolące stawy). Jest to odpowiedź układu immunologicznego na bakterię.

Morze towarzyszyć mu swędzenie, pieczenie czy ból. Mogą również wystąpić objawy grypowe (gorączka, bóle mięśni, zmęczenie, ból głowy, bolące stawy). Jest to odpowiedź układu immunologicznego na bakterię. Wczesną rozsianą – następującą po kilku tygodniach lub nawet miesiącach od zakażenia. Jest skutkiem rozsiewu krętka z krwią do odległych miejsc organizmu, np. stawów, serca czy układu nerwowego. W tym czasie występują bóle wielu narządów i zaburzenia neurologiczne.

Późną, przewlekłą – mającą miejsce od roku do kilku lat od zakażenia. W wyniku długotrwałej choroby dochodzi do przewlekłych, destrukcyjnych zapaleń stawów, przewlekłego zapalenia mózgu. Jest ona bardzo trudna do rozpoznania. Pomimo leczenia i antybiotykoterapii infekcja postępuje.

Leczenie odbywa się poprzez długotrwałą antybiotykoterapię lub zioła liposomalne. Najskuteczniejsze antybiotyki stosowane w trakcie leczenia Boreliozy w każdym stadium to doksycyklina, minocyklina oraz penicylina, cefalosporyny i metronidazol. Niestety długotrwale stosowane preparaty silnie osłabiają układ pokarmowy. Alternatywą jest leczenie boreliozy ziołami o działaniu przeciwzapalnym.

Naturalne metody leczenia boreliozy

Stosowanie antybiotyków w walce z boreliozą, jest długie i wyczerpujące, więc można wspomagać się medycyną ludową. Istnieją skuteczne zioła na boreliozę, ale przed ich zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Zatem jakie zioła w boreliozie są polecane? Kiedy krętliki boreliozy zaatakują organizm człowieka, to albo organizm wytwarza toksyny, bo próbuje je zwalczyć, albo bakteria sama wytwarza toksyny. Bakteria oszukuje Twój organizm – toksyny te są niezbędne do rozwoju choroby.

Naturalne leki na boreliozę pomogą w oczyszczeniu organizmu z toksyn, pomagając je wydalić z organizmu. Nie są to odkrycia rewolucyjne, to wiedza znana od lat. Przykłady takich „naturalnych” terapii obejmują na przykład:

Wysokie spożycie białek, minerałów, kwasów tłuszczowych oraz uzupełnianie dużej ilości płynów.

Dodatkową suplementację wybranych minerałów.

Stosowanie elektrolitów w płynie. Doskonale sprawdzają się w roli transportera toksyny poza organizm.

Tłuszcze – są podstawowym budulcem centralnego układu nerwowego. Należy je stale uzupełniać, ponieważ niedobór zwiększa podatność na toksyny.

Osoba chora powinna też sporo pić. Woda jest niezbędna w pracy nerek. Bez niej nie są w stanie wyłapać toksyn. Osłabione, narażone są na różne infekcje.

Poleca się też przyjmowanie olejów bogatych w kwasy tłuszczowe EPA i DHA, które zwiększają elastyczność czerwonych i białych ciałek krwi, poprawiając mikrokrążenie w mózgu, sercu. Lepsze krążenie to lepsze natlenienie mózgu.

Stosowanie różnych roślin, które mają właściwości oczyszczające organizm z toksyn np. kolendry, czosnku, szczeci pospolitej, lebiodki pospolitej, kociego pazura, kolcorośli, czystku, czy zielonej algi słodkowodnej.

Zawsze musisz jednak pamiętać o jednej, kluczowej zasadzie: metody tzw. naturalne muszą zyskać aprobatę lekarza prowadzącego. Zwykle włącza się je do tradycyjnej farmakoterapii. Wtedy zapewniają pewne efekty. Nie mogą być jednak używane „w zamian”, bo ich działanie może okazać się niewystarczające, a stan pacjenta może szybko się pogorszyć.

Jakie zioła stosowane są do zabijania krętek boreliozy?

Wiesz już, co to jest borelioza, jak atakuje organizm i jak wygląda leczenie farmakologiczne. Poniżej przedstawiamy polskie zioła na boreliozę:

Szczeć sukiennicza – jest to roślinna ruderalna występująca w pobliżu zabudowań ludzkich, na skrajach dróg, na nasypach kolejowych. Uwielbia nasłonecznione miejsca. W lecznictwie wykorzystuje się korzeń, który ma właściwości moczopędne, napotne, pobudza produkcję żółci, a więc pobudza trawienie i działa oczyszczająco.

Lebiodka pospolita, potocznie zwana oregano – jest źródłem olejków eterycznych bogatych w kwasy fenolowe, które powodują działanie antyseptyczne wobec bakterii.

Koci pazur – to kolczaste pnącze, którego korzeń bogaty jest w garbniki pozytywnie oddziaływające na układ immunologiczny. Działa również przeciwzapalnie.

Czystek – składniki olejków eterycznych tej rośliny mają właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne oraz przeciwreumatyczne.

Kolendra – to ziele stosowane w kuchni. Uwalnia metale toksyczne z kości oraz układu nerwowego. Prawdopodobnie jest to jedyna metoda na usunięcie rtęci z przestrzeni wewnątrzkomórkowej oraz z jądra komórkowego. Naprawia powodowane przez rtęć uszkodzenia DNA.

Dodatkowe zioła, które warto stosować przy boreliozie

W formie tabletki ziołowej na boreliozę podawana jest chlorella – jednokomórkowa alga, która żyje w słodkich wodach. Została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako składnik spożywczy. Dodaje energii i wspomaga utratę tłuszczu, a ponadto jest jednym z najlepszych czyścicieli z ciężkich metali (ołowiu i rtęci). Działa przeciwwirusowo, naprawia i aktywuje funkcje detoksykacyjne. Przy kuracji z olejem rybim, równoważy jego działanie. Stanowi pokarm dla układu nerwowego, odnawia uszkodzone neurony oraz odbudowuje florę jelitową, nie zakwaszając organizmu.

