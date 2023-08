Na środowej Radzie Krajowej PO pojawili się nowi politycy, którzy staną do walki o głosy wyborców u boku partii. Na spotkaniu pojawił się historyk Bogusław Wołoszański. Razem z Donaldem Tuskiem na scenie wystąpił Michał Kołodziejczak z AgroUnii. To nie wszystko, bo pod szyldem Koalicji Obywatelskiej będą startować też Adam Bodnar i Hanna Gill-Piątek.

- Ja mam wyjątkową satysfakcję, że ludzie o różnych rodowodach, o różnej drodze życia, o różnych poglądach w wielu sprawach, w tej najważniejszej sprawie jeśli chodzi o Polskę, nasze serca i naszą uczciwość, nie wahaliśmy się ani chwili. Obaj wiemy też, to dla mnie rzecz bardzo ważna, my w tej batalii nie zmarnujemy ani jednego głosu - powiedział Donald Tusk, kiedy na scenę zaprosił Michała Kołodziejczaka z AgroUnii.

Na Radzie Krajowej PO Tusk przedstawił też inne nazwiska, które będą u boku KO walczyć o głosy wyborców. Wśród nich jest były Rzecznik Prawo Obywatelskich Adam Bodnar.

- Jeśli tak wiele Polek i Polaków tęskni za latami minionymi, to raczej nie ze względu na mnie, tylko ze względu na niego, podejrzewam. Jestem bardzo dumny, że zdecydował się pan startować do Senatu z naszego komitetu - powiedział do Bodnara.

- Jest z nami wasza koleżanka z Sejmu. Kobieta odważna, zdecydowana i też podjęła decyzję, bez żadnej gwarancji osobistego sukcesu, że chce z nami iść do wyborów. Pani Hanna Gill-Piątek - dodał Tusk. Posłanka do Sejmu dostała się w 2019 roku, z listy SLD. W 2020 roku dołączyła do Polski 2050, a następnie wystąpiła z partii na początku 2023 roku.

Na Radzie Krajowej Tusk zaprezentował też kandydaturę Karoliny Pawliczak - posłanki, która do czerwca 2023 roku działała w strukturach Nowej Lewicy.

Z list KO wystartują też były prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner oraz Bogusław Wołoszański, który będzie liderem listy w Piotrkowie Trybunalskim. - Jego zadaniem jest zdekonspirować lidera tej listy, z którą walczymy. Antoniego Macierewicza. Naprawdę nie mogę się doczekać - powiedział Tusk.

jk/ Polsatnews.pl