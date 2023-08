- My tę wolność mamy, chodzimy na grzyby do lasu - powiedział Jarosław Kaczyński w Chełmie, ostrzegając przed sytuacją w innych krajach UE, gdzie "lasy są w rękach prywatnych lub we władaniu korporacji". Donald Tusk odniósł się do słów prezesa PiS. "Stawką tych wyborów jest wolność grzybobrania" - napisał przewodniczący PO. "Trochę dziwnie się czuję, mając takiego rywala" - dodał.

Jarosław Kaczyński w niedzielę w trakcie wystąpienia na pikniku w Chełmie powiedział kilka słów o polskich lasach. Stwierdził, że to sprawa, w której decyzje chce podejmować Bruksela, choć "wydawałoby się, że powinna być ona w miejscowych rękach".

- To jest nasza własność. A z własnością wiąże się wolność. To, że możemy sobie w Polsce spokojnie wejść do lasu, to nie jest tak wszędzie. W wielu lasach kraje są w rękach prywatnych lub we władaniu korporacji - przekazał Kaczyński.

"Trzeba walczyć, aby Polska mogła się rządzić sama"

- My tę wolność mamy, chodzimy na grzyby do lasu, chodzimy, aby wypocząć. To jest część naszej wolności i nie damy sobie tej wolności odebrać - podkreślił prezes partii rządzącej.

Dodał, że "trzeba walczyć, aby Polska mogła się rządzić sama, bo inaczej będziemy ludźmi trzeciej kategorii". - Żadnemu z naszych sąsiadów i ze wschodu, i z zachodu nie zależy, aby Polska była silna oraz bogata - podsumował.

Przewodniczący PO Donald Tusk odniósł się do słów prezesa PiS w mediach społecznościowych.

"Kaczyński oświadczył, że stawką tych wyborów jest wolność grzybobrania. Trochę dziwnie się czuję, mając takiego rywala…" - skomentował na Twitterze.

