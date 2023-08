- Nie wezmę udziału w referendum. Poziom pytań dyskwalifikuje możliwość brania w nim udziału. Patrząc na treść pytań, na ich poziom intelektualny, to nie jest to referendum. Robi się z tego po prostu zwykły plebiscyt - powiedział w "Gościu Wydarzeń" były szef Państwowej Komisji Wyborczej i sędzia TK w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński.

Zdaniem rozmówcy Bogdana Rymanowski "referendum powinno stawiać się do rozstrzygnięcia pewne problemy, które są dyskutowane, które stanowią istotną kwestię, co do której społeczeństwo chciałoby się wypowiedzieć". - Nie sądzę, żeby społeczeństwo chciało się wypowiadać w sprawie czy mur na granicy z Białorusią jest potrzebny, czy też w kwestii wieku emerytalnego. Nie ma na ten temat dyskusji. To zostało ustalone. Już kilkukrotnie była ta kwestia rozpatrywana - mówił.

Pytania o migrantów. W. Hermeliński mówi o "bulwersującej kwestii"

Wojciech Hermeliński za "najbardziej bulwersującą" uznał kwestię migrantów, czyli pierwsze pytanie referendalne, które zaprezentował Jarosław Kaczyński. - Twierdzenie, że do Polski mają przybyć tysiące migrantów, jeszcze okraszane tymi widoczkami (...) to jest nieprawda - mówił.

Wideo: Wojeciech Hermeliński: Nie wezmę karty do głosowania w referendum



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Gość Bogdana Rymanowskiego stwierdził, że jeśli ponad połowa Polaków opowie się przeciw przyjmowaniu uchodźców "to jest to naruszenie Konstytucji". - W art. 56 mówi się, że cudzoziemiec, który przybywa do Polski, ma prawo ubiegać się o azyl czy też status uchodźcy. Mowa tutaj o cudzoziemcach, więc na ma tutaj żadnego wyłączenia, że tacy mogą się ubiegać, a inni nie. To jest droga do zmiany Konstytucji, a Konstytucji nie zmienia się w ten sposób (...) Wyborcy nie mają inicjatywy do zmiany Konstytucji - ocenił Wojciech Hermeliński.

Podkreślił, że uchodźcy, o których toczy się spór "to nie są nielegalni imigranci". - To są osoby, które są relokowane z innych krajów takich jak Hiszpania czy Grecja. Te osoby przeszły w tamtych krajach przeszły już pewnie jakąś weryfikację, mają ustalony status. Nie są to osoby nielegalne. Są to osoby, które w ramach solidarności unijnej będą rozsyłane do różnych krajów - stwierdził były szef PKW.

ZOBACZ: "To powrót do czasów PRL-u". Hermeliński o nowym sposobie wyłaniania składu PKW

Gość programu dodał, że przyjęcie takich osób nie jest jedynym sposobem na realizowanie zasady solidarności. Wspomniał m.in. o możliwości "wniesienia pewnej opłaty".

Hermeliński powiedział, że zgodnie z Konstytucją "referendum krajowe można zorganizować w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa". - Nie bardzo wiem, jakie szczególne znaczenie dla państwa ma przyjęcie 1860 migrantów. Ktoś obliczył, że na każdą gminę przypadałoby siedem osób. Ani podstawa prawna ani faktyczna nie ma tutaj miejsca bytu - stwierdził.

W. Hermeliński: Nie wezmę karty do głosowania w referendum

Przyznał, że jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku nie może wzywać do bojkotu referendum. Przypomniał, że na stronie Państwowej Komisji Wyborczej znajduje się informacja, że do głosowania nie należy nikogo zmuszać. - Jeżeli wyborca nie chce przyjąć którejkolwiek z kart do głosowania, to oświadcza to członkowi komisji, a ten zaznacza w odpowiedniej rubryce, że odmówiono przyjęcia karty - tłumaczył.

- Ja wezmę karty do głosowania do Sejmu i Senatu, natomiast nie wezmę karty do głosowania w referendum. To jest moje prawo. Nie chcę uczestniczyć w referendum, które moim zdaniem nie jest referendum, a plebiscytem, a po drugie nie widzę żadnego problemu, który jest w nim rozstrzygany - podkreślił rozmówca Bogdana Rymanowskiego

Jego zdaniem "wyborców bardziej interesowałyby" pytania dotyczące m.in. rozbudowy elektrowni wiatrowych.

Wszystkie programy do obejrzenia TUTAJ.

WIDEO: Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/polsatnews.pl