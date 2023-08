- To jest kwintesencja demokracji bo rozmawiamy o tym co jest ważne. Rząd Zjednoczonej Prawicy wywołuje tematy, które są związane z dyskusją o tym, jak będzie wyglądała Polska - stwierdził Jacek Ozdoba w programie "Gość Wydarzeń". Wiceminister klimatu i środowiska odpowiedział na zarzuty stawiane przez opozycję o finansowaniu kampanii referendalnej.

Prowadzący program Bogdan Rymanowski zapytał przedstawiciela Suwerennej Polski o pytania referendalne, na które Polacy odpowiadać będą 15 października. Jednym z zarzutów stawianych pomysłodawcom, są znaczne uproszczenia prowadzące do "oczywistych odpowiedzi".

Jednocześnie przytoczył wypowiedź Wojciecha Hermelińskiego, byłego szefa Państwowej Komisji Wyborczej, który stwierdził "wstydziłby się zagłosować" w referendum i sam nie pobierze karty do głosowania.

Zdaniem wiceministra, sędziowie nie powinni zajmować się aktywnością polityczną. Jednocześnie odrzucił zarzuty, wskazując, że jest to głosowanie w sprawach kluczowych dla przyszłości kraju.

- Dzisiaj te pytania, które padają, w kluczowych obszarach (...) to jest kwintesencja demokracji, bo rozmawiamy o tym, co jest ważne. Rząd Zjednoczonej Prawicy wywołuje tematy, które są związane z dyskusją o tym, jak będzie wyglądała Polska - stwierdził.

- Nie wiem, czy pytania są oczywiste, bo jeżeli zadamy to pytanie np. pani Kamila Gasiuk-Pihowicz (posłanka była jedną z osób zaproszonych do poniedziałkowej "Debaty Dnia" - red.), to dzisiaj powie, że wieku emerytalnego nie należy podwyższać. Gdy wejdziemy na jej Twittera to zobaczymy, że uważa, że należy podnosić wiek - dodał.

WIDEO: Jacek Ozdoba: Donald Tusk regularnie kłamie, regularnie coś wymyśla

Polityk Zjednoczonej Prawicy bezpośrednio odniósł się także do Donalda Tuska, który otwarcie krytykuje organizację referendum.

- Z drugiej strony mamy Donalda Tuska, który zachowuje się jak pani Natalia Janoszek, która jest patologicznym kłamcą. Tak się też zachowuje lider Platformy Obywatelskiej. Regularnie kłamie, regularnie coś wymyśla - stwierdził.

Powtórka kampanii Viktora Orbana

Redaktor Bogdan Rymanowski w dalszej części programu zapytał Jacka Ozdobę, czy plan jednoczesnej organizacji referendum i wyborów parlamentarnych jest zaczerpnięty ze zwycięskiej kampanii wyborczej premiera Węgier Viktora Orbana.

Wiceminister klimatu i środowiska zapewnił, że nie jest to kopiowanie rozwiązań z Budapesztu.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński: Donald Tusk to personifikacja zła, to czyste zło

- Warszawa będzie Warszawą, bo jesteśmy w awangardzie. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że rząd Zjednoczonej Prawicy uważa, że głos w kluczowych sprawach należy oddać Polakom - przekonywał.

- Polakom należy się odpowiedź w sprawach strategicznych. Bezpieczeństwo jest fundamentalną sprawą - dodał.

WIDEO: Unijne zamieszanie wokół grzybów. Polska protestuje

