Przebyli setki kilometrów w białej sukni i garniturze. Najpierw się zaręczyli, a teraz dziękują za miłość, a wszystko to podczas pielgrzymki do Częstochowy. Para młoda oraz tysiące innych wiernych przybyli na Jasną Górę, zanosząc swoje modlitwy i prośby.

Coraz więcej pielgrzymek dociera w ostatnich dniach do Częstochowy. Do pieszych pielgrzymów dołączyła w niedzielę pielgrzymka rowerowa, która w sześciu grupach przybyła na Jasną Górę.

W sumie uczestniczyło w niej 221 osób, w tym jedna wyjątkowa para. Młode małżeństwo - Alicja i Andrzej Oleszczukowie, którzy właśnie na pielgrzymce spędziło swoją podróż poślubną.

- Chcieliśmy podziękować Matce Bożej, że nas połączyła. To jest nasza podróż poślubna w drodze. Zaręczyliśmy się podczas pielgrzymki rowerowej w ubiegłym roku, a w tym dziękujemy za miłość - przekazali małżonkowie cytowani przez biuro prasowe Jasnej Góry.

Pielgrzymka na Jasną Górę. Coraz więcej wiernych przybywa na miejsce

We wtorek 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia NMP i rocznicę Cudu nad Wisłą przed sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze odbędzie się uroczysta msza święta.

Oprócz młodej pary w Częstochowie są już tysiące osób. W niedzielę do tłumu wiernych dołączyły pielgrzymki z najodleglejszych regionów - arch. szczecińsko-kamieńskiej, diec. koszalińsko-kołobrzeskiej, diec. pelplińskiej oraz drohiczyńskiej.

Z kolei w poniedziałek przeddzień święta przybyły najliczniejsze grupy m.in. 312. Warszawska Pielgrzymka Piesza i 40. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin. Wejścia kolejnych grup zapewne potrwają do późnego wieczora.



"Dziękuje pielgrzymom za ich świadectwo, które jest dzisiaj w Polsce bardzo potrzebne, bo potrzebujemy czegoś pozytywnego, jednoczącego wobec skłócenia i napięcia społecznego. Pielgrzymka wnosi wiarę w to, że możemy być razem, i z to dziękowałem i prosiłem, by ten duch nie zniknął w tych, którzy przyszli na Jasną Górę" - dziękował pielgrzymującym przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP bp Krzysztof Zadarko.

