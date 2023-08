- Dokąd zmierzasz Europo, jeśli nie wyznaczasz ścieżek pokoju, kreatywnych rozwiązań na zakończenie wojny w Ukrainie i w innych miejscach, w których doprowadzono do rozlewu krwi - mówił w środę papież Franciszek. Głowa Stolicy Apostolskiej przebywa z wizytą w Lizbonie, gdzie w czwartek rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży.

W środę papież Franciszek przybył do Lizbony, gdzie odbywają się Światowe Dni Młodzieży. Podczas wizyty przemawiał do przedstawicieli władz i korpusu dyplomatycznego.

- Marzę o Europie, sercu Zachodu, która wykorzysta swój talent, by zgasić ogień wojny i rozpalić światło nadziei, o Europie, która będzie umiała odnaleźć swojego młodego ducha marząc o byciu razem i wychodząc poza potrzeby chwili - mówił Franciszek, cytowany przez portal Vatican News. Jak zaznaczył, marzy także o Europie, w której nie będzie "kolonizacji ideologicznych".

W trakcie przemówienia wyraził nadzieję, że Światowe Dni Młodzieży staną się dla starego kontynentu "impulsem dla powszechnej otwartości". Zaznaczył, że Europa powinna "zainwestować w przyszłość młodych".

Papież mówił o wojnie w Ukrainie. "Dokąd zmierzasz Europo?"

"Papież zakwestionował kierunek, w którym zmierza Europa, by doprowadzić do pokoju, zaczynając od rozdartej wojną Ukrainy" - podaje portal. Franciszek mówił, że państwa przekazują pieniądze na broń, w momencie, gdy niedofinansowane są takie obszary jak edukacja czy opieka zdrowotna. - To niepokojące, gdy dowiadujemy się, że w wielu miejscach wciąż inwestuje się w broń, zamiast w przyszłość młodych - powiedział.

- Z głęboką miłością do Europy i w duchu dialogu, który wyróżnia ten kontynent, możemy zapytać ją: Dokąd zmierzasz, jeśli nie wyznaczasz ścieżek pokoju, kreatywnych rozwiązań na zakończenie wojny w Ukrainie i w innych miejscach, w których doprowadzono do rozlewu krwi - mówił.

Franciszek odnosił się również do migracji. - Dokąd żeglujecie, Europo i Zachodzie, z odrzucaniem starców, ścianami z drutem kolczastym, zgonami na morzu i pustymi kołyskami? - pytał.



Jak zauważył, nadzieją napawa go obecność wszystkich młodych osób w Lizbonie, którzy przybyli do miasta, by wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży.

Papież Franciszek chce przyjechać do Polski

Franciszek podczas lotu do Lizbony przekazał, że "chciałby przyjechać do Polski". Papież od początku pontyfikatu odwiedził 60 państw - w tym czasie w Polsce był tylko raz – podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.



Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie rozpoczną się w czwartek i zakończa w niedzielę. Jak zapowiadał Watykan, wydarzenie ma odbyć się pod znakiem "nadziei, uosabianej przez młodzież świata zranionego przez wojnę i cierpienie".

